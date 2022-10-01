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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

التصديري للملابس الجاهزة : قادرون على وصول حجم نشاطنا خارجيًا لـ12 مليار دولار

ماري لويس
ماري لويس

أكدت ماري لويس رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة، أنها تأمل أن  يتم اتخاذ قرار بإحداث نهضة صناعية في مجال المنسوجات والملابس والغزول في مصر.

 

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افتتاح معرض الملابس المدعمة بالتعاون مع فرع منظمة خريجي الأزهر ببني سويف

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ماري لويس: صادرات مصر من الملابس الجاهزة ارتفعت إلى 1.44 مليار دولار

 

وقالت ماري لويس  في  حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد "، :" محتاجين إحداث نهضة صناعية بالشراكة مع القطاع الخاص كي نكون من أكبر المصدرين ".

وتابعت ماري لويس:"  مصر قادرة على أن ترفع صادراتها من الملابس المنسوجات والملابس وتصل لـ 12 مليار دولار".

خارطة طريق

وأكملت ماري لويس:" قدمنا خارطة طريق لزيادة الصادرات المصرية من المنسوجات لـ رئيس الوزراء ووزير الصناعة ووزير المالية ووزيرة التخطيط والبنك المركزي ".

وتابعت ماري لويس:"  هناك ماكينات في مصر متواجدة لمساعدتنا على زيادة  حجم الصادرات من المنسوجات والملابس الجاهزة، مضيفة:" من الضروري الوقوف بجانب المصنعين  كي يحصلوا على سعر فائدة منخفضة زيادة عدد العمالة والماكينات من أجل زيادة الصادرات ". 

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