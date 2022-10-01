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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إعفاء طلاب الرياضيات والفيزياء من المصروفات بـ بجامعة جنوب الوادي

اجتماع كلية العلوم
اجتماع كلية العلوم

قال الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، إن الجامعة مستعدة لتقديم حوافز متنوعة للطلاب الذين يرغبون في الالتحاق بأقسام الرياضيات و الفيزياء، منها السكن بالمدن الجامعية مجاناً و الإعفاء من المصروفات الدراسية.

جاء ذلك خلال لقاء الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، بأعضاء هيئة التدريس بكلية العلوم ،بحضور الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة السابق، و الدكتور بدوي شحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، و الدكتور محمود خضارى، نائب رئيس الجامعة السابق، و الدكتورة سهير أحمد ربيع، نائب رئيس الجامعة السابق، و الدكتور خالد بن الوليد، عميد كلية العلوم.

 

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و أضاف رئيس الجامعة، بأن كلية العلوم تشكل الركيزة الأساسية للبحث العلمى فى مختلف الجامعات، لافتاً إلى أهمية تحديث اللوائح و الانفتاح على الاتجاهات الحديثة فى إعداد برامج أكاديمية جاذبة للطلاب.

و أشار رئيس الجامعة، إلى أن الجامعة تقدم كافة سبل الدعم لكلية العلوم لتطوير البحث العلمي و تحسين مستويات الأداء، و إلى أهمية النشر العلمى فى التصنيف الدولى للجامعة وتعزيز المكانة و السمعة المؤسسية، مشدداً على ضرورة تحقيق الإستفادة القصوى من الإمكانيات المتاحة لدى الجامعة.

وتضمن اللقاء، حوار مفتوح بين رئيس الجامعة والحضور من أعضاء هيئة التدريس، استمع خلاله إلى مختلف المقترحات و أجاب على كافة الاستفسارات، فى حضور الدكتور محمود سيد عبد الصادق، وكيل كلية العلوم للدراسات العليا، و الدكتور جمال عبد الله أحمد، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، و رؤساء الأقسام. 

جامعه كلية العلوم الفيزياء الرياضيات حوافز متنوعة المصروفات الدراسية جامعة جنوب الوادي اخبار قنا

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