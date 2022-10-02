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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

اليوم.. بدء العام الدراسى بـ كلية الدراسات العليا للطفولة بجامعة عين شمس

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

تستقبل اليوم كلية الدراسات العليا  للطفولة بجامعة عين شمس العام  الدراسي  الجامعى الجديد  تحت رعاية الدكتور  محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث.

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وصرحت الدكتورة هويدا الجبالى عميد كلية الدراسات العليا للطفولة بالجامعة، بأن العام الدراسى بالكلية يبدأ اليوم الأحد الموافق الثانى من أكتوبر، مضيفة أنه قد تم تفعيل المنصة العلمية الخاصة بالكلية وتحديث الموقع الإلكترونى كما تم التنسيق لعمل محاضرة تعريفية تستمر لمدة ثلاثة أيام للطلاب الجدد وسيتم تقديم محاضرة عن البصمة الكربونية لجميع الطلاب بالكلية وتطبيق التعليمات الخاصة بتقليلها خلال العام الدراسى الجديد.

وأشارت إلى أن العديد من التجديدات  قد تم تنفيذها بالبنية التحتية بالكلية  حيث تم إضافة وحدات للتكييف بجميع قاعات المحاضرات وتجديد القاعات حرصاً على راحة الطلاب .

مع  التأكد أن جميع الطلاب قد تلقوا جرعات لقاح ڤيروس كورونا واستمرار الالتزام بالإجراءات الاحترازية لضمان سلامة الطلاب وتحقيق أقصى استفادة لهم .

وكان قد شهد الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس مراسم رفع وتحية العلم خلال اليوم الأول لانطلاق العام الدراسي الجديد 2022 / 2023.

وخلال كلمته أوضح الدكتور محمود المتيني أن الجامعة حرصت على أن تتواكب كافة الأنشطة المقدمة للطلاب مع أهداف التنمية المستدامة و التحول الرقمي حتى يكون الطالب جزءاً من تنفيذ رؤية مصر 2030.

أوضح الدكتور  عبد الفتاح سعود أنه تزامناً مع بدء رئاسة جمهورية مصر العربية لقمة المناخ لمدة عام و مؤتمر Cop 27 نظم قطاع شئون التعليم والطلاب مهرجان استقبال الطلاب للعام الجامعي ٢٠٢٣/٢٠٢٢  بفكر جديد ليكون  صديق للبيئة حيث تم تدشين باقة من التطبيقات الإلكترونية كبديل للمطبوعات الورقية  لمواكبة آليات التحول الرقمي حيث يستطيع الطلاب من خلال هذه التطبيقات التعرف على الأنشطة والخدمات التي تقدمها الجامعةو التعرف على المراكز والكليات المختلفة بالجامعة.

كليه الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس الدكتور محمود المتيني Jobs Education

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