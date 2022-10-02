حرس الحدود : الصفقات وفقًا للاحتياجات الفنية.. ونسعى لاستعادة المكانة المعهودة

قال العميد عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود أن الفريق يستعد بشكل جيد للموسم القادم ، بقيادة أحمد أيوب المدير الفني و جهازه المعاون .

وأكد خليل ، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " صفقات حرس الحدود للموسم القادم ، مميزة ، و جاءت وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب ، و نسعى لإعادة الفريق إلى مكانته المعهودة ".

وأضاف : " مجلس إدارة حرس الحدود قام بإبرام العديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد ، مثل محمود صلاح و أحمد شديد قناوي و رباعي الاسماعيلي وجيه عبد الحكيم و محمود عبد الله و مدحت فقوسة و أحمد أيمن ، و حارس مرمى الجونة عماد السيد ".

ويرى مسئولو حرس الحدود أن التعاقدات التي أتمها النادي هذا الموسم تحت اشراف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات تناسب طموحات وتطلعات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وتبرهن أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار.