عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حرس الحدود : الصفقات وفقًا للاحتياجات الفنية.. ونسعى لاستعادة المكانة المعهودة

حرس الحدود
حرس الحدود

قال العميد عمرو خليل مدير الكرة بنادي حرس الحدود أن الفريق يستعد بشكل جيد للموسم القادم ، بقيادة أحمد أيوب المدير الفني و جهازه المعاون .

وأكد خليل ، في تصريحات لبرنامج "البريمو" مع الإعلامي محمد فاروق ، عبر قناة "TeN" : " صفقات حرس الحدود للموسم القادم ، مميزة ، و جاءت وفقًا لرؤية الجهاز الفني بقيادة أحمد أيوب ، و نسعى لإعادة الفريق إلى مكانته المعهودة ".

وأضاف : " مجلس إدارة حرس الحدود قام بإبرام العديد من الصفقات المميزة استعدادًا للموسم الجديد ، مثل محمود صلاح و أحمد شديد قناوي و رباعي الاسماعيلي وجيه عبد الحكيم و محمود عبد الله و مدحت فقوسة و أحمد أيمن ، و حارس مرمى الجونة عماد السيد ".

ويرى مسئولو حرس الحدود أن التعاقدات التي أتمها النادي هذا الموسم تحت اشراف العميد علاء السعدني مدير التعاقدات تناسب طموحات وتطلعات الفريق الصاعد حديثا للدوري الممتاز، وتبرهن أن الحرس صعد ليبقى بين الكبار.

حرس الحدود أحمد أيوب الاسماعيلي الجونة عماد السيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

من 2000 لـ100 ألف جنيه.. كيف تكوّن ثروة من بيع الـ50 قرش؟

مع عودة الدراسة.. التربية والتعليم تعلن خبرا سارا لـ الطلاب|تفاصيل

اجتازا الكشف الطبي رسميًا .. الأهلي يستعد للإعلان عن صفقتين جديدتين

الأهلي ينتظر القرارات .. فرج عامر : عقوبة غير متوقعة ضد سافيو

الراجل من حقه يمسك تليفون مراته .. من هو زوج ياسمين عز ؟

ذهبوا للصيد فتاهوا في الصحراء.. القصة الكاملة لفقدان 3 شباب في مطروح

هبوط حاد في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة الآن

أسرع قرار فصل في التاريخ| جواب رفد طالب من "الحصة الأولى" يشعل السوشيال.. ما السبب ؟

ترشيحاتنا

علي جمعة: بعض الفقهاء أباحوا للمرأة لو ضربها زوجها أن تأتي بإخوتها لضربه

عشان متخسرش وانت بتبيعه.. إزاى تحافظ على نسبة بطارية آيفون

بعد الزيادة الأخيرة.. أحدث أسعار هيونداي كريتا 2022| صور

في سيارته مواد كحولية .. ضبط شخص صدم 3 آخرين بالإسكندرية

يعلن تضامنه مع أولياء الأمور.. عمرو اديب: الرغيف أبو 50 قرشا لا يسمن ولا يغني من جوع

النادي لم يدفع مليما.. هيثم عرابي يكشف مفاجأة عن صفقات أسوان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بدون أدوية .. كيف يمكنك علاج الأرق بنفسك؟

بفستان خيالي.. تفاصيل غير متوقعة لـ إطلالة سالي عبد السلام في حفل زفافها| شاهد

بكاء والتفاف حول الكينج.. أبرز لقطات حفل زفاف سالي عبد السلام

بالآلاف.. سعر فستان عائشة بن أحمد يثير الجدل

فيديو

إرادة وطن.. القوات المسلحة تحتفل بمرور 49 عامًا على نصر أكتوبر

تبدأ بـ65 جنيهًا.. وزارة التموين تطرح حلاوة المولد على البطاقات| اعرف الأسعار

قصة فتاة أنقذتها فلاتر الصور من الموت .. تفاصيل

مقابل مبلغ مالي.. ضبط زوجين عرضا طفلتهما للبيع أو التبنى على فيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

د . مجدى بدران

التهابات الأذن الوسطى ثلاثة أنواع

آية عبد الرؤوف

كن منصفا أيها الرجل.. هل حقا المرأة غير مُلزمة؟

نهى زكريا

القمامة نعمة وليست نقمة

عبد المعطى أحمد

دور المواطن فى اجتياز الأزمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ