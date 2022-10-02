سوبارو تكشف عن أسعار فروستر موديل 2023.. صور

كشفت العلامة التجارية اليابانية سوبارو عن أسعار النسخة المحدث من سيارة الكروس أوفر فروستر موديل 2022، وستتوفر كموديل جديد لعام 2023، وستصل لصالات العرض في شهر سبتمبر القادم.

سوبارو فروستر موديل 2023

ستعتمد سوبارو فروستر موديل 2023 على محرك رباعي الأسطوانات بسعة 2.5 لتر، مما ينتج 182 حصانًا (135 كيلووات) وعزم دوران يبلغ 176 رطلاً (239 نيوتن متر)، وتعمل الطاقة من خلال ناقل حركة أوتوماتيك من نوع CVT ، ونظام دفع رباعي، ويمكن للسيارة سحب ما يصل إلى 1500 رطل (680 كيلوغرام).

سوبارو فروستر موديل 2023

تأتي سيارة سوبارو فروستر موديل 2023 بعجلات من الألمنيوم مقاس 17 بوصة، وقضبان سقف من نوع السلم يمكنها دعم حمولة ثابتة تبلغ 700 رطل (318 كجم)، وستتوفر جميع الديكورات الإضافية للسيارة باستثناء طراز Touring ، بنفس أسعار موديل 2022 مقابل 625 دولارًا.

سوبارو فروستر موديل 2023

تتوفر فئة Premium الكشف عن النقاط العمياء مع المساعدة في تغيير المسار ، والتنبيه الخلفي لحركة المرور، والتوجيه التلقائي للطوارئ، ومنافذ شحن USB-A المزدوجة في الكونسول الوسطي الخلفي، مقابل 1165 دولارًا.

سوبارو فروستر موديل 2023

تأتي فئة Sport بترقية تبلغ 1645 دولار أمريكي، وتتضمن فرملة أوتوماتيكية عكسية، وشاشة معلومات ترفيهية مقاس 8.0 بوصة ، وستيريو Harman Kardon ، وهاتشباك كهربائي.

ستحصل فئة Wilderness على على شاشة معلومات ترفيهية مقاس 8.0 بوصات مع نظام ملاحة ، وستيريو Harman Kardon Premium ، وباور هاتشباك مقابل 1850 دولارًا .

سوبارو فروستر موديل 2023

تتوفر حزمة الخيارات المحدودة مقابل 1695 دولارًا وتتميز بالكبح التلقائي العكسي ، وشاشة المعلومات والترفيه مقاس 8.0 بوصة مع نظام الملاحة، ونظام الاستريو المتميز Harman Kardon ، وعجلة القيادة المُدفأة.