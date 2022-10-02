“أوسكار المبدعين العرب” يكشف عن القوائم القصيرة لجوائزه

أعلن مجلس إدارة مسابقة “أوسكار المبدعين العرب” الأدبية عن القوائم القصيرة لأفرع المسابقة المختلفة من ( شعر – قصة قصيرة – مقال – نص مسرحي – سيناريو – رواية – أفضل كتاب ) ، بعد الانتهاء من تحكيمها على يد العديد من الخبراء والأدباء من مختلف دول الوطن العربي في مختلف المجالات الأدبية.

يضم المجلس الدكتورة سهير شلبي والإعلامي فادي ماهر وأحمد عمر والدكتورة أمل جمال سليمان ومينا جرجس والدكتور ماريو منير.

تضمنت فئة المقال الكاتبة زينب ميثم علي من العراق عن مقال ” قصيدة النثر”، و الكاتب ‏نائل يوسف شعبان الشبراوي من فلسطين عن مقال ” سرحان يشرب القهوة ”، والكاتبة ‏ياسمينه جامع من الجزائر عن مقال ” من صور الأنا في القران الكريم ” ، ومها عبدالوهاب يحي من مصر عن مقال ” الشطرنج ” ، و ‏شادي عبدالفتاح محمد من مصر عن مقال ” ربيع الحياة والخروج الأخير ” ، و ‏أيمن محمود محمد عيسى من مصر عن مقال ” الاختراق الثقافي ” ، و ‏محمد فتحي عبدالعال من مصر عن مقال ” حواري مع حضرة السيد المثقف ” ، و ‏حياة حسين جاسم من العراق عن مقال ” دجلة الخير ” ، و ‏ريم عبدالرضا فواز من لبنان عن مقال ” شفاء الجسد من خلال العقل ” ، و بسمة محمد السوهاجي من مصر عن مقال ” واجب الاعتذار إلي النيل ” .

وتضمنت فئة الرواية كلاً من الكاتبة سماء يوسف زعانين من فلسطين عن رواية ” رسل الشفاء ” ، و الكاتب إيهاب محمد همام من مصر عن رواية ” صرخة في وجه إبليس ” ، و الكاتبة حنان حنفي أحمد من مصر عن رواية ” أبابة ” ، و مجد غسان حبيب من سوريا عن رواية ” إنشطار مغفرة ” ، و منة الله جابر كمال من مصر عن رواية ” عودة اتلانتا ” ، و ريم محمد البسيوني من مصر عن رواية ” شهاب في سماء الحاكم ” ، و إيمان عبد الواحد أحمد من مصر عن رواية ” في مهب الريح ” ، و عباس بن صالح سليمان من تونس عن رواية ” أشكوك للسماء ” ، و نيفين فاروق فؤاد من مصر عن رواية ” ايف 2200 ” ، و مها حامد إبراهيم من مصر عن رواية ” كاب و جرس ” .

كما تضمنت فئة النص المسرحي كلاً من المؤلف حيدر عبد الله الشطري من العراق عن نص ” لاتقتل الرغبة .. أجلها ” ، و المؤلف أحمد سمير قرني من مصر عن نص ” ليلة زفاف ” ، و المؤلفة أميرة عمارة من الجزائر عن نص ” ملاك الحقل ” ، و حيدر مكي كبيح من العراق عن نص ” كلاسكو ” ، و عمران الوطني من المغرب عن نص ” نجلاء في قرية النمل ” ، مجيب أحمد عبدالمنعم من مصر عن نص ” آخر أيام الخريف ” ، و سعاد الوافي من المغرب عن نص ” زورا ” ، و أحمد حسن جاسم من العراق عن نص ” أسوار الوهم ” ، و إياد هاني محمود من الأردن عن نص ” سيل العذارى ” ، و طه حسين محمود من مصر عن نص ” حكاية ناس النهر ” .

و تضمنت فئة أفضل كتاب كلاً من الكاتب سيف ضياء دعير من العراق عن كتاب ” التنمية المستدامة وبناء الأمن المجتمعي ” ، و الكاتب ‏محمد عبدالرحمن يوسف من سوريا عن كتاب ” موسوعة الجنسانية العربية والإسلامية ” ، و الكاتب ‏مصطفى فاروق عبدالعليم من مصر عن كتاب ” الكرونوتوب ” ، و ‏قيس عودة قاسم من العراق عن كتاب ” المعادل المسموع ” ، و ‏محمود أنور محمد زايد من مصر عن كتاب ” كوفيد قصة بلا عنوان ” ، و خالد بيومي فهمي من مصر عن كتاب ” أعوام الضباب ” ، ‏كريم الطيبي من المغرب عن كتاب ” في تحليل النص الشعري ” ، ‏دعاء خليل محمد حسين من الأردن عن كتاب ” فن العشوائية ” ، و ‏بلغنامي عبدالرحيم من الجزائر عن كتاب ” كوشة بودي ” ، و ريان جربوعة من الجزائر عن كتاب ” الإسلام بين البوذية والروهينجا ” .

أما عن فئة السيناريو الطويل فقد تضمنت كلاً من المؤلف أحمد عبدالرحمن قشقاره من سوريا عن سيناريو ” فلامينكو ” ، و المؤلفة ‏نسمة عطا عياد حنا من مصر عن سيناريو ” خيط حرير ” ، و ‏محمود فيصل توفيق من مصر عن سيناريو ” هيئة قضائية ” ، و ‏نصر سليمان محمد من مصر عن سيناريو ” مارد الإسفلت ” ، و ‏بيتر سمير بطرس من مصر عن سيناريو ” سيف ماضي ” ، و ‏أحمد عادل إدلبي من سوريا عن سيناريو ” الطائش ” ، و ‏أحمد حجاج أحمد محمد من مصر عن سيناريو ” المجذوب ” ، و ‏أحمد عمر محمد عطيه من مصر عن سيناريو ” شيء يبقى علينا ” ، و سلمى محمد حسان من سوريا عن سيناريو ” أحلام مؤجلة ” ، و ‏هند فوزي من المغرب عن سيناريو ” استحقاق نوال ” .

و عن فئة السيناريو القصير فقد تضمنت كلاً من المؤلفة مريم معروف من المغرب عن سيناريو ” اختفاء قصري ” ، و المؤلفة ‏رانيا عاطف عبدالباقي من مصر عن سيناريو ” الصرخة الخامسة ” ، و ‏مفلاح بن عبدالله من الجزائر عن سيناريو ” مكسور الخاطر ” ، و ‏راندا جاد المولى راغب من مصر عن سيناريو ” لقيطة ” ، و ‏روان سامي ابراهيم المغازي من مصر عن سيناريو ” اللوحة ” ، و ‏عمرو نصر حسن أحمد من مصر عن سيناريو ” الفستان ” ، و ‏بيشوي عبدالله توفيق من مصر عن سيناريو ” كيوبيد ١٩ ” ، و ‏هاني مصطفى محمد قدري من مصر عن سيناريو ” فات الميعاد ” ، و ‏رنا خليفه من لبنان عن سيناريو ” بكاء بسمة ” ، و ‏صلاح عبدالمنعم سعد من مصر عن سيناريو ” رباب ” .

و في فئة القصة القصيرة فقد تضمنت كلاً من الكاتبة ‏حفصة زاهي من الجزائر عن قصة ” وادي الكلى وشعر النساء ” ، و الكاتبة ‏عاتقة مرزوق أحمد من السعودية عن قصة ” فقد ” ، و حراء موسى عبد الامير من العراق عن قصة ” نحوه ” ، و الزهراء محمد سعيد من مصر عن قصة ” صديقي الغريب ” ، و شاكر ناجي محمد فوزي من مصر عن قصة ” ضيف ثقيل قليلاً ” ، و ‏حسن محمود حسن من مصر عن قصة ” يوم واحد في حياة مجند مصري ” ، و ‏القصطلاني سيدي محمد من موريتانيا عن قصة ” من أجلك ” ، و ‏يوسف إبوكي من المغرب عن قصة ” السيجارة الثانية ” ، و ‏امير السيد السيد أحمد من مصر عن قصة ” ثلاثة أيام ” ، و ‏حاتم الأمين داموس من السودان عن قصة ” عائلة الأستاذ حمارويه ” .

أما عن القصة القصيرة جداً فقد تضمنت كلاً من الكاتبة فاطمة عبدالله أحمد من السعودية عن قصة ” جريرة ” ، و الكاتبة ‏رشا فوزي أحمد من مصر عن قصة ” حبيبتي ” ، و ‏مصطفى جميل شقرة من سوريا عن قصة ” ظلمة ” ، و ‏محمد سعد أحمد عبدالله من مصر عن قصة ” تحرش ” ، و ‏محمود روبي أنور رمضان من مصر عن قصة ” تلصص ” ، و ‏إبراهيم أحمد طاهر من مصر عن قصة ” ترنيمة ” ، و ‏محمد الصديق منيخ من الجزائر عن قصة ” الحرب ” ، و ‏سعاد فؤاد مارون من لبنان عن قصة ” شغف ” و ‏شيرين بونيل عن قصة ” صراخ مرعب ” و إسماعيل خلف أحمد من مصر عن قصة ” إنفصام ” .

و في فئة شعر الفصحى فقد تضمنت كلاً من الشاعر محمود أحمد فتحي حسن من مصر عن قصيدة ” لوعة فاقد ” ، و الشاعر ‏عبدالنبي نصر عبدالنبي من مصر عن قصيدة ” ما لم يقله الناي ” ، و ‏صفوت راتب إبراهيم الغندور من مصر عن قصيدة ” يا كوثرا من جنان الخلد ” ، و ‏تمام حسين طعمة من سوريا عن قصيدة ” وطن جرحته الريح ” ، و ‏صهيب شعبان حسن من مصر عن قصيدة ” رثاء الحياة ” ، و ‏خالد أبو العلا عبدالغني غانم من مصر عن قصيدة ” متى توسعون لي الرحيل ” ، و عماد صلاح عبدالهادي من سوريا عن قصيدة ” غراب في المرآة ” ، و ‏لطفي راجح لطفي مسلم من فلسطين عن قصيدة ” كن إنساناً ” ، و ‏سالم عيدروس عبدالقادر العوسجي من اليمن عن قصيدة ” أبو تمام وأمة الزغب ” ، و ‏محمد محمود محمد السيد من مصر عن قصيدة ” ما خفي فصار أعظم ” .

أما عن فئة الشعر العامي فقد تضمنت كلاً من الشاعر أحمد محمد عبداللاه أحمد من مصر عن قصيدة ” بحبك ليه ” ، و الشاعر أحمد حلمي احمد ميلاد من مصر عن قصيدة ” تراتيل ” ، و الشاعر مهدي عيد عطيه العطوي من السعودية عن قصيدة ” ذهول ” ، و محمود وائل محمود عبدالحافظ من مصر عن قصيدة ” بلقيس ” ، وهند محمود علي صالح من مصر عن قصيدة ” صراع ” ، و محمود نبيل العيساوي من مصر عن قصيدة ” بشوشة ” ، و محمد خالد أحمد الشرقاوي من مصر عن قصيدة ” ماسبيرو زمان ” ، و علي محمد محمود أحمد من مصر عن قصيدة ” واقع مفترض ” ، و هاجر إبراهيم سيد أحمد من مصر عن قصيدة ” زينة ” ، و عبدالرحيم فرج عبدالرحيم أحمد من مصر عن قصيدة ” باشتياقي ” .

اما عن شعر الأغاني فقد تم حجب النتيجة لقلة المشاركات .

يذكر أن مسابقة ” أوسكار المبدعين العرب ” هي مسابقة أدبية على مستوى الوطن العربي تم إطلاقها من جمهورية مصر العربية في موسمها الأول لجميع مواهب و أدباء الوطن العربي تحت رعاية أربعة مؤسسات و هي مؤسسة المبدعين العرب و مبادرة موهبتك و برلمان الشباب الإفريقي و وكالة أنباء آسيا ، و من شروطها العامة أن يكون سن المشترك من 18 عاما فما فوق ، و أن تكون الأعمال جديدة و غير منشورة من قبل باستثناء فرع أفضل كتاب ، و قد تضمنت لجان تحكيم من خبراء و أدباء أكاديمين في مختلف المجالات الأدبية ، و من المنتظر حالياً إعلان موعد الحفل الختامي و توزيع الجوائز للفائزين .