عادل سعد: من المهم ربط حياة الشعب الاجتماعية والاقتصادية بالكورة

استضافت مكتبة مصر العامة اليوم ندوة بعنوان " كأس العالم أرقام و احصائيات" للكاتب و المؤرخ عادل سعد بحضور محمد المحمودي مقدم برامج اون سبورت و مصطفى محروس مدير النشر بدار عابر.





وقال عادل سعد :"اكثر كتاب قدمت فيه مجهود كبير هو كأس العالم لانه اخذ وقت اكبر بسبب الصور و الاحصائيات و تصحيح بعضالاخطاء التي كانت موجودة قديما فكنت اتواصل مع مؤرخين من العديد من الدول للتأكد من صحة المعلومات".





وتابع قائلا:" اكثر جزء في الكتاب اخذ عمل هو الجزء المتعلق عن كأس العالم عن العرب لانه اغلب معلوات التي تحدثوا فيها عن العرب فيالكتب كانت خاطئة و اهداف كأس العالم حوالي ١٦٠ صفحة و عن اعمار الهدافين العرب و التواريخ الصحيحة لهم واكثر جزء تعبت فيهالاسست".





واوضح متابعا :"اسم الكاتب يفرق في قراءة احصائيات الكتاب لان هناك العديد من الكتب دون مصادر موثوقة فالمصدر شئ مهم للتاكيدمن المعلومة".



طرائف كتاب كأس العالم أرقام و احصائيات

وأكد متابعا:" و من الطرائف الموجودة بالكتاب الاعب الذي اخذ اول كارت احمر او يطرد من مبارة وكانت وقتها شئ غريب وسكلاتشي الذي كان من افضل الاعبين في كأس العالم و السبب في فشله انه كان يبحث عن زوجته بعد هروبها مما ادى الى نزول مستواه فيالكرة".





واضاف متابعا :"من المهم ان اربط حياة الشعب الاجتماعية و الاقتصادية بالرياضة فهي سبب في فهم و الحصول على الاجوبة الكرويةمثل ماتش الهند الذين كانوا يلعبون فيه بدون أحذية ورفضهم الذهاب لدعوة كأس العالم:"