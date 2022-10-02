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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

عادل سعد: من المهم ربط حياة الشعب الاجتماعية والاقتصادية بالكورة

صدى البلد

استضافت مكتبة مصر العامة اليوم ندوة بعنوان " كأس العالم أرقام و احصائيات" للكاتب و المؤرخ عادل سعد بحضور محمد المحمودي مقدم برامج اون سبورت و مصطفى محروس مدير النشر بدار عابر.


 

وقال عادل سعد :"اكثر كتاب قدمت فيه مجهود كبير  هو كأس العالم لانه اخذ وقت اكبر بسبب الصور و الاحصائيات و تصحيح بعضالاخطاء التي كانت موجودة قديما فكنت اتواصل مع مؤرخين من العديد من الدول للتأكد من صحة المعلومات".


 

وتابع قائلا:" اكثر جزء في الكتاب اخذ عمل هو الجزء المتعلق عن كأس العالم عن العرب لانه اغلب معلوات التي تحدثوا فيها عن العرب فيالكتب كانت خاطئة و اهداف كأس العالم حوالي ١٦٠ صفحة و عن اعمار الهدافين العرب و التواريخ الصحيحة لهم واكثر جزء تعبت فيهالاسست".

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واوضح متابعا :"اسم الكاتب يفرق في قراءة احصائيات الكتاب لان هناك العديد من الكتب دون مصادر موثوقة فالمصدر شئ مهم للتاكيدمن المعلومة".


طرائف كتاب كأس العالم أرقام و احصائيات 

وأكد متابعا:" و من الطرائف الموجودة بالكتاب  الاعب الذي اخذ اول كارت احمر او يطرد من مبارة وكانت وقتها شئ غريب  وسكلاتشي الذي كان من افضل الاعبين في  كأس العالم و السبب في فشله انه كان يبحث عن زوجته بعد هروبها مما ادى الى نزول مستواه فيالكرة".


 

واضاف متابعا :"من المهم ان اربط حياة الشعب الاجتماعية و الاقتصادية بالرياضة فهي سبب في فهم و الحصول على الاجوبة الكرويةمثل ماتش الهند الذين كانوا يلعبون فيه بدون أحذية ورفضهم الذهاب لدعوة كأس العالم:"

 

كأس العالم مكتبة مصر العامة اون سبورت الإحصائيات عادل سعد محمد المحمودي العرب

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