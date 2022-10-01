مصر القديمة فى فنون الرحالة والمستشرقين.. محاضرة بـ متحف الطفل الاثنين

ينظم مركز الطفل للحضارة والإبداع " متحف الطفل" فى الرابعة من عصر بعد غد، الاثنين، محاضرة بعنوان “مصر القديمة فى فنون الرحالة والمستشرقين حتى شامبليون”، تلقيها الدكتور ميسرة عبد الله، المدير التنفيذى لهيئة المتحف القومى للحضارة المصرية.

وقال الدكتور نبيل حلمى، رئيس مجلس إدارة جمعية مصر الجديدة التابع لها المتحف، إن المحاضرة تأتى بمناسبة مرور 200 عام على اكتشاف حجر رشيد وفك رموز وحروف اللغة الهيروغليفية، فأنطقت الحضارة المصرية بمعابدها ومقابرها تحكى للعالم كيف سبقت الزمان بزمان.

وأكد حرص جمعية مصر الجديدة بجميع مراكزها الثقافية والإبداعية على رفع الوعي الأثري لدى جميع فئات المجتمع المصري، ولا سيما الأطفال والشباب، وهو ما يتماشى مع أهداف استراتيجية التنمية المستدامة للدولة.

من جانبه، قال الدكتور أسامة عبد الوارث، رئيس المجلس الدولي للمتاحف بمصر ومدير متحف الطفل، إن حجر رشيد عبارة عن حجر بازلتي أسود كبير طوله 115 سم، وعرضه 72 سم، وسمكه 11 سم، تم اكتشافه في عام 1799 على يد جندي فرنسي يدعى "بيير فرانسواه بوشار" خلال حملة "نابليون بونابرت" على مصر، وتمكن العالم الفرنسي "جيان فرانسواه شامبليون" من تفسير اللغات المنقوشة على الحجر بعد مضاهاتها بالنص اليوناني ونصوص هيروغليفية أخرى، ما فتح آفاقا جديدة في معرفة التاريخ المصري القديم، حيث احتوت اللوحة على 14 سطرا باللغة الهيروغليفية و32 سطرا باللغة الديموطيقية و54 سطرا باليونانية.

وأضاف أن مركز الطفل للحضارة والإبداع أو متحف الطفل بمصر الجديدة من أكبر متاحف الأطفال بالشرق الأوسط، ويتميز هذا المركز بقدرته على استثارة الحواس لدى الأطفال وتنمية مداركهم، حيث يمكن للطفل لمس الأشياء وليس مجرد مشاهدتها، كما يمكن له العمل بيديه فى العديد من الأنشطة والحرف اليدوي.

وأوضح أن المتحف يعطي للطفل فكرة شاملة عن تاريخ مصر الحضاري والبيئة الجغرافية المحيطة به من صحاري وأنهار وبحار وواحات وغيرها من خلال وسائل التكنولوجيا الحديثة المسموعة والمرئية، كما يتم من خلال المتحف تنظيم مجموعة كبيرة من الأنشطة مثل الأنشطة الفنية والخزفية والزراعية والشعبية وغيرها.