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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

في ذكرى ميلاد جيمي كارتر.. حصل على نوبل للسلام وكتبه الأكثر مبيعا

صدى البلد

تصادف اليوم، السبت، ذكرى ميلاد الرئيس الأمريكي جيمي كارتر الحاصل على نوبل للسلام، حيث ولد جيمي كارتر في 1 أكتوبر عام 1924 بمدينة بلاينز في ولاية جورجيا الأمريكية، لوالده جيمس إيرل كارتر الأب الذي كان يعمل مسئولًا عامًا محليًا. 

واعتاد جيمي في طفولتهِ العمل في الحقول من أجل تلبية احتياجات أسرته.

بعد التحاقه بالمدارس العامة في بلينز، درس في معهد جورجيا للتكنولوجيا قبل التحاقه بالأكاديمية البحرية الأمريكية في عام 1943، التي تخرج فيها عام 1946 وانضم إلى البحرية الأمريكية.


إنجازات جيمي كارتر 

تأهل جيمي لقيادة غواصة تعمل بالديزل والكهرباء بعد أن أصبح ضابطًا صغيرًا في البحرية، وقدم بعد ذلك طلبًا لبرنامج الغواصة النوويةالناشئ في البحرية الأمريكية الذي يديره الكابتن هيمان جي ريكوفر .

وتابع بعد ذلك دراسة الفيزياء النووية وانتُخِبَ ضابطًا في الهندسة الميكانيكية في واحدةٍ من أولى الغواصات الذرية، لكن ومع ذلك اضطر جيمي للخروج من البحرية لإدارة أعمال عائلتهِ بعد وفاة والدهِ، حيث حدث هذا الأمر في 9 أكتوبر عام 1953.

عاد جيمي إلى جورجيا لمساعدة عائلته على إدارة أعمالهم، حيث قام بتوسعة تجارة الفول السوداني التي مكنته هو وعائلته من الاستقرار ماليًا وجعلتهم في النهاية من الأثرياء.

بدأ حياتهُ السياسية من خلال عملهِ عضواً في مختلف الهيئات المحلية والمجالس والمدارس والمستشفيات وغيرها، حيث مثل الدائرة الرابعة عشرة لجورجيا في مجلس شيوخ ولاية جورجيا في الفترة بين عامي 1961 - 1966.

وفي عام 1966، قرر عدم السعي لإعادة انتخابهِ لمجلس شيوخ الولاية لأنه أراد خوض انتخابات حاكم ولاية جورجيا، إلا أن الحظ لم يحالفهُ إلا في انتخابات عام 1970، حيث أصبح حاكمًا لولاية جورجيا في 12 يناير عام 1971 وبقي في هذا المنصب حتى 14 يناير عام 1975.

ترشح جيمي في الانتخابات الرئاسية عام 1976، حيث وقف بمواجهة الرئيس الأمريكي ذلك الوقت جيرالد فورد، والتي فاز بها جيمي في 2 نوفمبر عام 1976 بفارقٍ ضئيلٍ.

شغل منصب رئيس الولايات المتحدة في الفترة من 20 يناير 1977 إلى 20 يناير 1981، حيث شهدت فترة ولايتهِ العديد من القرارات الهامة بما في ذلك معاهدات قناة بنما ومعاهدة السلام بين مصر وإسرائيل ومعاهدة سالت II مع الاتحاد السوفيتي وإقامة علاقات دبلوماسية مع الصين.

استقال جيمي كارتر من منصبهِ بعد خسارتهِ أمام رونالد ريجان، حيث تقاعد بعد ذلك إلى السهول في جورجيا، وخلافًا لكونه شخصيةً مهمةً في منظمة Habitat for Humanity، فقد شارك في المساعي الدبلوماسية لإبرام اتفاق سلام مع كوريا الشمالية.

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جوائزه و مؤلفاته 

حصل جيمي كارت على جائزة نوبل للسلام في عام 2002، كما كُرم بالعديد من الأوسمة بما فيها الدكتوراه الفخرية في القانون من كليةالحقوق في نيويورك وجامعة بنسلفانيا، والزمالة الفخرية للكلية الملكية للجراحين في أيرلندا وزميل فخري لكلية مانسفيلد في أكسفورد . 

نشر جيمي كارتر عدة مؤلفات منها “فلسطين: السلام وليس الفصل العنصري”، الذي نُشر عام 2006، ويشمل محتواه على سرد للمحادثات بين مناحيم بيغن من إسرائيل، وأنور السادات من مصر التي أدت إلى معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل، حيث أُدرج الكتاب كأفضل الكتب مبيعًا.

وكتابه الثاني “ما وراء البيت الأبيض: شن السلام، ومكافحة الأمراض وبناء الأمل”، الذي نُشر عام 2007، والذي يتضمن مذكراته عن فترة ما بعد رئاسته، حيث أصبح واحدًا من أكثر الكتب قراءةً في نفس العام.

جيمي كارتر الرئيس الأمريكي نوبل للسلام جائزة نوبل الأكاديمية البحرية البحرية الأمريكية معاهدة السلام معهد جورجيا للتكنولوجيا

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