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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جرس الحصة ضرب .. مدارس القليوبية تستقبل الطلاب في أول أيام الدراسة.. صور

مدارس القليوبية
مدارس القليوبية

شهد أول أيام العام الدراسى الجديد بمحافظة القليوبية انتظاما وهدوءا حيث توافد الطلاب منذ الصباح الباكر على المدارس.


من ناحية أخرى حرص عدد من أولياء الأمور على اصطحاب أطفالهم خاصىة فى مرحلة الجى كى والسنوات الدراسية الأولى خلال الذهاب إلى المدرسة فى أول ايام العام الدراسة.

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من ناحية أخرى أجرى اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية جولة تفقدية بعدد من مدارس المحافظة مع بدء العام الدراسى الجديد للاطمئنان على سير العملية التعليمية.
 

وتفقد المحافظ المدرسة ومرافقوه و الفصول الدراسية ، واطمأن على تسلم الكتب المدرسية وانتظام الدراسة اليوم بمدارس المحافظة.
 

وأكد محافظ القليوبية جاهزية ألفين و611 مدرسة في مختلف المراحل التعليمية من التعليم الأساسي والتعليم الإعدادي والثانوي العام والتعليم الفني (الزراعي والتجاري والصناعي) على مستوى المحافظة لاستقبال مليون و542 ألفا و792 طالبا وطالبة على مستوى المحافظة، بإجمالي 308 آلاف و 262 فصلا.
ووجه المحافظ بأهمية وضرورة تفعيل دور الأنشطة التربوية بمختلف أنواعها (الرياضية والفنية والعلمية والثقافية)، والعمل على اكتشاف الموهوبين وصقل وتنمية مهاراتهم، مع استمرار تكثيف الجهود والمتابعة المستمرة وتقديم كافة أوجه الدعم وتقديم الحلول العاجلة لأي مشكلة طارئة، علاوة على متابعة وصول وتسليم الكتب المدرسية للتلاميذ بداية من أول يوم لانتظام الدراسة.


وأشار المحافظ إلى أن (43) مدرسة تم افتتاحها هذا العام ويجري استكمال التجهيزات، والانتهاء من توصيل المرافق لمدرستي (عرب صبيح الابتدائية، وعبد الرحمن عويس الابتدائية) بإدارة شبين القناطر.


وأشارت سماح إبراهيم مدير عام مديرية التربية والتعليم بالقليوبية ، إلى أنه تم تشكيل لجان من المديرية لمتابعة كافة القرارات الوزارية، والمرور على جميع المدارس لمتابعة سير اليوم الدراسي بنطاق المحافظة، كما تم التنبيه على مديري المدارس بالالتزام بخطة تدريس المناهج الدراسية، بما يتوافق مع الخريطة الزمنية المعدة، ووضع خطة محكمة للإشراف اليومي.

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