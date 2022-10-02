صرح تعليمي بمواصفات الجامعات الذكية.. صدى البلد داخل جامعة بنها الأهلية بعد تشغليها

انطلقت الدراسة بجامعة بنها الأهلية الجديدة بمدينة العبور بعد صدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتشغيلها هذا العام ضمن افتتاح 12 جامعة أهلية على مستوى المحافظات.

الجامعات الأهلية تواكب إحتياجات سوق العمل

وتهدف الجامعات الأهلية المُنبثقة عن الجامعات الحكومية إلى الحاجة الضرورية للتوسع فى البرامج الجديدة، والاستجابة لاحتياجات سوق العمل بعيدًا عن التخصصات التقليدية المعتادة، وكذلك إتاحة فرص أكبر لتعليم جامعي يقوم على الشراكات الدولية مع الجامعات المُصنفة دوليًا، فضلاً عن إتاحة فرص أكبر للبرامج الدراسية البينية بالجامعات الأهلية الجديدة، ومواكبة التطور المُعاصر في برامج التعليم على المستوى الدولي، والمُساهمة في تنمية المدن الجديدة.

إنشاء جامعة بنها الأهلية على مساحة 37 فدان

وتقام جامعة بنها الأهلية تقع بمدينة العبور على مساحة 37 فدانًا، بتكلفة بلغت نحو 3 مليار جنيه، وتطرح الجامعة العديد من البرامج الدراسية المتميزة خلال العام الدراسي 2022/2023، حيث تطرح كلية الهندسة برامج (هندسة التصنيع والمواد، هندسة الميكاترونيكس والأتمتة، هندسة نظم الاتصالات، الهندسة الطبية، هندسة البناء، الإسكان والتصميم للمجتمعات)، وكلية علوم الحاسب تقدم برامج (الذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة، اللغويات الحاسوبية، علوم البيانات، تطوير البرامج والتطبيقات، الواقع الافتراضي والمعزز)، وكلية الاقتصاد وإدارة الأعمال تقدم برامج (إدارة الأعمال والعلاقات الدولية، الإحصاء والتأمين، التسويق الرقمى والأعمال الإلكترونية، الاقتصاد والتمويل الدولى، المحاسبة ومعلوماتية الأعمال)، وكلية الطب تطرح (برنامج الطب البشري).

وزير التعليم العالى يتفقد بدء تشغيل جامعة بنها الأهلية

من جانبه حرص الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على مشاركة الطلاب بأول أيام العام الدراسي الجديد بجامعة بنها الأهلية بالعبور، وذلك في إطار، جولاته التفقدية لعدد من الجامعات بتفقد جامعة بنها الأهلية بمدينة العبور، في إطار متابعة استعدادات الجامعات لبدء العام الدراسي الجديد 2022/2023 والاطمئنان على انتظام سير العملية التعليمية، يُرافقه اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سليمان مصطفى المُشرف العام على جامعة بنها الأهلية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية، وأعضاء هيئة التدريس.

وخلال الزيارة، تفقد الوزير المُدرجات والقاعات الدراسية والمعامل، واطمأن على توفير كافة الوسائط التكنولوجية الحديثة؛ لتوفير بيئة تعليمية مُتميزة للطلاب ، وشارك وزير التعليم العالي والبحث العلمي، طلاب وطالبات جامعة بنها الأهلية بالعبور، تحية العلم في أول أيام الدراسة بالعمل الجديد، كما تابع الأنشطة الفنية والطلابية، وذلك لبث روح الانتماء والوطنية في نفوس الطلاب.

كما استقبل طلاب جامعة بنها الأهلية بالعبور، الوزير بإشراكة في الأنشطة الرياضية، منها لعبة الشطرنج، إلي جانب متابعة الأنشطة الفنية للطلاب بالجامعة منها عزف الكامنجا، ألي جانب الفرق الاستعراضية، كما أهدت طالبة "بورترية" يحمل صورة وزير التعليم العالي.

وأجرى الوزير حديثًا مع عدد من طلاب الجامعة، وأكد خلال حديثه معهم على أهمية استعدادهم لبدء مرحلة جديدة في حياتهم الجامعية، وأن يستمروا في الاطلاع على كل ما هو جديد، والاعتماد على البحث والفهم.

وأشاد عاشور بالانتهاء من كافة الأعمال التنفيذية بمباني الجامعة التي تم افتتاحها لبدء الدراسة بها، مؤكدًا على أهمية الالتزام بالجداول الزمنية لباقي مباني الجامعة، قبل بدء العام الدراسي القادم، مع الالتزام بكافة معايير الجودة والسلامة والآمان لكافة المنشآت الجامعية، لضمان توفير بيئة تعليمية راقية للطلاب، مثمنًا الدعم الكبير الذي قدمته القيادة السياسية لإنشاء الجامعات الأهلية وتزويدها بأحدث الأجهزة التكنولوجية والبنية التحتية المعلوماتية لتُحاكي الجامعات الدولية المرموقة.

وأكد الوزير، أهمية تواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئات التدريس والهيئة المعاونة منذ اليوم الأول لبدء الدراسة؛ ضمانًا لحُسن سير وانتظام العملية التعليمية، مع التأكيد على تنظيم جولة تعريفية للطلاب بالبرامج الدراسية ونُظم الدراسة بها، لكي يتعرف الطلاب عليها.

وشاهد وزير التعليم العالى والبحث العلمى، خلال زياته اليوم إلى مقر الجامعة فيملما تسجيليا وثائقيا عن مراحل إنشاء الجامعة الأهلية فى العبور، مبديا إعجابة بمراحل الإنشاء وخلايا العمل المستمر من العمال والمهندسين إلى أن وصلت لهذا الصرح الشاهق، موضحا أن تكلفة إنشاء الجامعات الأهلية، التى تم الانتهاء منها على مستوى الجمهورية والتى يبلغ عددها 12 جامعة أهلية، بغلت حوالى 35 مليار جنيه، مشيرا إلى أنه على الرغم من التكلفة العالية التى تم بها إنشاء تلك الجامعات إلا أن تكلفة الدراسة بكلياتها لا تتخطى الـ 50% من مثيلاتها.

رئيس جامعة بنها إستقبلنا الطلاب فى الجامعة الأهلية

من جانبه قال الدكتور جمال سوسه إن الجامعات الأهلية الجديدة تعد خطوة هامة في منظومة التعليم العالي ، كما أنها تحقق التنافس الإيجابي للتعليم بين الجامعات المصرية من خلال إتاحة فرص تعليمية متميزة وراقية للطبقة المتوسطة ، وإعداد خريج قادر على المنافسة ومواكبة متطلبات سوق العمل ، حيث تقدم الجامعة الأهلية الجديدة برامج بينية لتلبية احتياجات وتوفير وظائف المستقبل.

وأشار إلى أنه تم الانتهاء من جاهزية جامعة بنها الأهلية لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي الجديد 2022 /2023 وتوفير كل مقومات العملية التعليمية والخدمات الطلابية بما يتواءم مع تقديم منظومة تعليمية متميزة .

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