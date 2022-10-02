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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بعد سعر فستانها في صاحبة السعادة.. مبلغ صادم لإطلالة ياسمين صبري الأخيرة|شاهد

ياسمين صبري
ياسمين صبري

نشرت الفنانة ياسمين صبري ، صورا جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام .

 

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وتألقت ياسمين صبري، في الصور مرتدية بنطال من الجلد باللون الأسود ذا تصميم مختلف، ونسقت معه جاكيت باللون الأسود لإكمال ظهورها،  وانتعلت بوت بكعب عالي باللون الأسود أيضا.

جاءت إطلالة ياسمين صبري من ماركة balmain, وبلغ سعر البنطلون الجلد 4650 دولار  اي ما يعادل نحو 93 ألف جنية مصري.

كما بلغ سعر الجاكيت أيضا 3295 دولار، أي ما يعادل 66 ألف جنية مصري.

ومن الناحية الجمالية، اعتمدت ياسمين صبري في المكياج على الألوان الترابية الناعمة التي تبرز جمال عيونها، ووضعت أحمر للشفاه باللون البيج اللامع الذي يبرز جمال انوثتها  .

كما اختارت ياسمين صبري، أن تترك شعرها البني الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة ناعمة وجذابة تتناسب مع ظهورها اللافت. 

ولم تتكلف ياسمين صبري، بوضع الكثير من الاكسسوار، واكتفت بوضع عقد حول الرقبة مع خاتم لليد.

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