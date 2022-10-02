تحرك برلماني بشأن إلزام طلاب الجامعات بمحو أمية فردين كشرط للتخرج

سبوبة لغير المتعلمين..

أعلنت النائبة إيرين سعيد، عضو مجلس النواب، عن تقدمها بطلب إحاطة برلماني للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بشأن القرار الذي تم إصداره بإلزام الخريجين من طلاب الجامعات بالمساهمة في محو أمية فردين كشرط أساسي للتخرج.

وأوضحت "سعيد"، فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد"، أن هذا القرار أصبح بمثابة عبء ثقيل جدًا على كاهل الطلبة وأولياء الأمور، بل أصبح سبوبة لغير المتعلمين، وتأخيرا وتعطيلا للخريجين فى استخراج أوراقهم، بل وقد تم استبداله بغرامة مالية.

وأشارت عضو البرلمان إلى أنها تقدمت بهذا الطلب رغبة فى التخفيف عن كاهل أولياء الأمور والطلاب، لافتة إلى أن الجامعات المصرية لا توفر اللازم للخريجين، مشددة على ضرورة اتخاذ اللازم.

