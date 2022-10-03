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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتجيب ولادها من المدرسة.. مصرع سيدة سقط عليها ونش من الدور الثامن|القصة الكاملة

المجنى عليها
المجنى عليها

بخطى ثابتة وفرحة لم تكتمل خرجت شيماء من منزلها بمنطة ميت نما بمركز قليوب بمحافظة القليوبية للذهاب إلى اصطحاب أطفالها فور عودتهم من المدرسة فى أول يوم دراسى ، ولم تتوقع الأم أن القدر سطر لها هذه النهاية المأساوية وأنها ستلقى مصرعها إثر سقوط ونش عليها.

 

اللحظات الأخيرة فى حياة المجنى عليها قبل وفاتها
 

الساعة كانت تشير الى الثانية عشر ظهرا وفور خروج المجنى عليها من المدرسة بصحبة أطفالها للذهاب الى منزلهم وحال سيرها بناحية شارع السوق بمنطقة ميت نما سقطت على رأسها حلة ونش خاص برفع الطوب والأسمنت مما أدى لوفاتها في الحال وأنقذ القدر أطفالها من الموت المحقق.

تجمع الأهالى ونقل الجثة إلى مستشفى قليوب التخصصى

وعلى الفور تجمع الأهالى فور حدوث الواقعة وتبين من المعاينة سقوط ونش من الطابق الثامن على المجنى عليها فلقيت مصرعها متأثرة بإصابتها بكسر بالجمجمة حيث تم نقل الجثة لمشرحة مستشفى قليوب التخصصي.

وقال شهود عيان أن المجنى عليه تدعى " شيماء ص س " ۲۸ سنة ربة منزل والكل يشهد لها بحسن الخلق والسيرة الطبية والحسنة ، مؤكدين أنهم فوجئوا بسقوط ونش الطوب فجأة  دون أى مبرر ولقيت المجنى عليها مصرعها فى الحال.

صفحات التواصل الاجتماعي تتحول إلى دفتر عزاء

من ناحية أخرى سادت حالة من الحزن بين أسرة وأقارب المجنى عليها حيث اتشحت المنطقة حزنا على فراقها ، كما تحولت صفحات التواصل الاجتماعى إلى دفتر عزاء وقالت هيام حمدى على صفحتها إنا لله وإنا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ربنا يرحمها ويغفر لها انا شوفتها قدام الصيدليه بالظبط عند بتاع التموين ميتة والناس غطوها بملايه.

من جانبها أمرت نيابة قليوب بالتصريح بدفن الجثة وذلك بعد توقيع الكشف الطبى لمعرفة سبب الوفاة، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.

التحقيقات تكشف تفاصيل الحادث وسقوط الونش

وكشفت التحقيقات أنه حال سير المجنى عليها فى الشارع بناحية شارع السوق بقرية ميت نما سقطت على رأسها حلة ونش خاص برفع الطوب والأسمنت مما أدى لوفاتها في الحال .


وبسؤال كل من شقيق المتوفاة واثنين من عمال الونش اتهم الأول عاملي الونش بالتسبب في وفاة شقيقته وأضاف الثاني والثالث بسقوط الحله على المتوفاة بطريق الخطأ أثناء عملهما.

وشهدت منطقة ميت نما فى القليوبية، مصرع ربة منزل إثر سقوط ونش عليها مما أدى إلى مصرعها في الحال، تم إخطار اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية، وجرى نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات.


تلقي اللواء محمد السيد مدير المباحث الجنائية بالقليوبية، إخطارا من العميد أنور حشيش مأمور مركز قليوب، بمصرع ربة منزل إثر سقوط ونش مبانى عليها.


وانتقلت علي الفور قوة أمنية بقيادة المقدم مصطفى دياب رئيس مباحث قليوب ومعاونه الرائد محمود سرور والرائد عمرو رضوان معاونى رئيس المباحث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل أثناء رجوعها بأطفالها من المدرسة أثر سقوط ونش مبانى بأحد العمارات من الدور الثامن بشارع المدارس بمنطقة ميت نما فلقيت مصرعها فى الحال.

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شيماء محافظة القليوبية الكشف الطبي ميت نما القليوبية مركز قليوب سقوط الونش أول يوم دراسي

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