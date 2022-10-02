رئيس جامعة بنها يشهد تحية العلم ويتفقد 3 كليات ومدينة الطلاب ..شاهد

تفقد الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها في أول أيام العام الدراسى الجديد كليات هندسة بنها ، والعلوم ، والطب البشرى لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية.



وشهد رئيس الجامعة أداء تحية العلم يرافقه الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، والدكتور السيد على عميد كلية الهندسة ببنها ، والدكتور لطفى أبو سالم عميد كلية العلوم ، والدكتور محمد الأشهب عميد كلية الطب البشرى ، والأستاذة شيرين شوقى أمين عام الجامعة ، ومنسق عام الأنشطة الطلابية ، ووكلاء الكليات ، والأمناء المساعدين.

واطمأن الدكتور جمال سوسه خلال الجولة على انتظام الدراسة بالكليات، مشيداً بما شاهده خلال الجولة من توافد الطلاب وانتظام الدراسة فى أول أيامها وتواجد القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس وسط أبنائهم الطلاب لمتابعة سير العملية التعليمية وتنظيم أجواء احتفالية لاستقبال الطلاب الجدد بمشاركة زملائهم.

والتقى رئيس الجامعة بالطلاب داخل القاعات والمدرجات الدراسية والمعامل مقدماً لهم التهنئة بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد ، مؤكداً حرص إدارة الجامعة على توفير كافة سبل الدعم والرعاية لأبنائها الطلاب.

وخلال الجولة حث رئيس الجامعة الطلاب على ضرورة المشاركة فى الأنشطة الطلابية الهادفة التي تنظمها الجامعة على مدار العام الدراسي، بإعتبارها جزء أصيل في تكوين شخصية الطالب.

من ناحية اخرى تفقد رئيس الجامعة المدينة الجامعية ببنها يرافقه الدكتور الدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور سيد عبدالونيس المشرف على المدن الجامعية.



واطمأن رئيس الجامعة خلال جولته على مستوى الخدمات المقدمة للطلاب داخل المدن الجامعية، كما تفقد المطابخ والمطاعم ومخازن الأغذية.

وأكد الدكتور جمال سوسة حرص الجامعة على تقديم خدمة متميزة ذات جودة عالية للطلاب المغتربين المقيمين بالمدن الجامعية سواء فى التغذية والإسكان والرعاية الطبية والاجتماعية.

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