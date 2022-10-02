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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بـ 10 لاعبين.. التعاون يفوز على الهلال 2 /1 في الدوري السعودي

صدى البلد

نجح فريق التعاون في الفوز على نظيره الهلال بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعت بينهما، في إطار الجولة الخامسة من بطولة دوري روشن السعودي.

وسجل ميتشل ريتشارد الهدف الأول في المباراة لصالح فريق الهلال ثم تعادل سيمحان النابت في الدقيقة 45+6 لصالح فريق التعاون.

ثم سجل فهد عائض الرشيدي الهدف الثاني والفوز لفريق التعاون في الدقيقة 74.

وشهدت الدقيقة 65 حصول تاوامبا لاعب التعاون السعودي على بطاقة حمراء.

وبهذه النتيجة، يحتل فريق التعاون المركز الرابع برصيد 11 نقطة من جدول ترتيب دوري روشن السعودي، بينما يحتل فريق الهلال المركز الثاني برصيد 12 نقطة.

التعاون الهلال دوري روشن السعودي ترتيب دوري روشن السعودي دوري روشن

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