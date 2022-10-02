وزير النقل الأسبق: مركز مصر في مؤشر البنية الأساسية تقدم لـ28 عالميا

قال المهندس هشام عرفات، وزير النقل الأسبق، إن التأخر في توصيل السلع والخدمات، بسبب أزمة سلاسل الإمداد وصل لـ7 أيام في 2021، وهذا أثر بشكل مباشر على أسعار السلع التي تصل في النهاية إلى المستهلك.



وتابع "عرفات"، خلال حواره مع الإعلامي نشأت الديهي، ببرنامج "المشهد"، المذاع على فضائية"ten"، مساء الأحد، أن جذب الاستثمارات يكون في البداية بالاهتمام بالبنية الأساسية، وهذا ما ركزت عليه الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة، كما أن سهولة التعامل مع الجمارك من ضمن الأعمدة الرئيسية في جذب الاستثمار.

وأضاف أن مصر حققت نهضة كبيرة في البنية الاساسية، حيث كانت القاهرة تحتل المركز الـ118 للمركز الـ28، كما أن هناك تقدمًا في السكة الحديد، رغم المشاكل الموجودة في الخطوط القديم، حيث تحسن تصيف مصر بصورة كبيرة في هذا القطاع.

وأشار المهندس هشام عرفات، وزير النقل الأسبق ، إلى أن قطاع الطاقة حقق طفرة ممتازة، كما ارتفع مصر في قطاع الموانئ من المرتبة الـ60 للمرتبة لـ52 خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل في الكثير من المشاريع، خلال الفترة الحالية لتحسين تصنيف مصر في الكثير من المؤشرات الجاذبة للاستثمار.

ميناء الإسكندرية كان متقادمًا خلال الفترة السابقة



ولفت إلى أن ميناء الاسكندرية كان متقادمًا خلال الفترة السابقة، ولكن الدولة السنوات الأخيرة قامت بإعداد أرصفة تستوعب السفن العملاقة، وهذا من شأنه أن يجذب العديد من السفن، مضيفًا أن التحول الرقمي مهم جدَا في الموانئ من خلال تفعيل الذكاء الصناعي والامن السيبراني.