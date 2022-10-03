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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

 حقيقة خلاف شيكابالا مع "فيريرا" في الزمالك..تفاصيل

شيكابالا
شيكابالا

كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة خلاف محمود الرازق "شيكابالا" مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة خلال الفترة الحالية وفضل الجهاز الفني منحه راحة سليبة حتى يتعافى من إصابته".

وأضاف:" لا توجد أي أزمات بين "شيكابالا" والجهاز الفني بقيادة فيريرا وعلاقة الثنائي جيدة ولا أساس من الصحة للأنباء التي ترددت في هذا الشأن"..

ويلتقي الزمالك مع فلامبو البوروندي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

الزمالك دوري ابطال افريقيا شيكابالا فريق الزمالك البرتغالي جوسفالدو فيريرا

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