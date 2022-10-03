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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الزمالك يدرس التراجع عن صفقة هجومية ويدخل في مفاوضات جديدة.. فيديو

صدى البلد

 

أكد الإعلامي محمد فاروق أن نادي الزمالك يدرس التراجع عن التعاقد مع عبده يحيى مهاجم غزل المحلة خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :"اقترب نادي الزمالك من حسم صفقة يوسف حسن مهاجم وادي دجلة ومنتخب الشباب لتدعيم مركز قلب الهجوم استعدادا للموسم الجديد".

وأضاف:" ربط مسؤولو الزمالك التعاقد مع عبده يحيى من عدمه بمصير صفقة يوسف حسن ولا سيما وأن الجهاز الفني للفريق بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا طالب التعاقد مع مهاجم واحد فقط".

وأشار إلى أن مسؤولو الزمالك استقروا على أنه في حالة حسم صفقة يوسف حسن سيتم التراجع عن التعاقد مع عبده يحيى وخاصة وان الفريق يضم 4 مهاجمين وهم سيف الدين الجزيري، والبنيني سامسون الذي سيتم الإعلان عنه، ويوسف أسامة نبيه وحسام أشرف.

 

حقيقة خلاف شيكا وفيريرا.. 

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كشف الإعلامي محمد فاروق حقيقة خلاف محمود الرازق "شيكابالا" مع البرتغالي جوسفالدو فيريرا المدير الفني لفريق الزمالك.

وقال الإعلامي محمد فاروق عبر برنامج "البريمو" على قناة "تن" :" شيكابالا يعاني من نزلة برد شديدة خلال الفترة الحالية وفضل الجهاز الفني منحه راحة سليبة حتى يتعافى من إصابته".

وأضاف:" لا توجد أي أزمات بين "شيكابالا" والجهاز الفني بقيادة فيريرا وعلاقة الثنائي جيدة ولا أساس من الصحة للأنباء التي ترددت في هذا الشأن"..

ويلتقي الزمالك مع فلامبو البوروندي يوم 9 أكتوبر الجاري في ذهاب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

 

الزمالك وادي دجلة نادي الزمالك غزل المحلة محمد فاروق فريق الزمالك

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