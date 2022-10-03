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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

القومي للحوكمة يناقش تنفيذ مشروعات مكافحة الفساد ببرنامج مصر القُطري

صدى البلد

عقد المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة اجتماعًا مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD، عبر خاصية الفيديو كونفرانس، وذلك في إطار تنفيذ محور الحوكمة ومكافحة الفساد ببرنامج مصر القُطري مع المنظمة.
وقالت الدكتورة شريفة شريف، المدير التنفيذي للمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة إن العلاقات بين جمهورية مصر العربية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية اتسعت وتعمقت على مر السنوات الماضية لتكن مصر من أوائل المشاركين والداعمين لإطلاق مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن الحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية.

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وأشارت شريف إلى أن إعداد البرنامج القُطري يتيح لمصر الاستفادة من الدعم الفني في مختلف المجالات مما يساعد في تحسين مكانة مصر في مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، كما يمنح الوصول إلى شبكة من الخبراء الدوليين وأفضل الممارسات الدولية
وناقش ممثلي المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة مع ممثلي منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال الاجتماع الخطط التنفيذية لعدد من المشروعات التي تأتي في إطار محور الحوكمة ومكافحة الفساد بالبرنامج.

المعهد القومى للحوكمة التنمية المستدامة منظمة التعاون الاقتصادي برنامج مصر الق طري

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