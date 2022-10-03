الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالمعاهد الأزهرية.. تعرف عليها

أعلن الأزهر الشريف، عن الفئات المعفاة من سداد المصروفات بالمعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد 2022-2023.

وأعلن الأزهر الشريف، أنه يعفى الطلاب الأيتام بناءا على قرار شيخ الأزهر رقم (223 لسنة 2011) والمكفوفين بناءا على قرار شيخ الأزهر رقم (74أ لسنة 2016) من المصروفات ويتم سداد المصروفات لأبناء الأم المعيلة مع اتباع نشرة التعليمات الخاصة بهذه الحالات.

كما أعلنه، أنه يتم تخفيض نسبة 50% لأبناء العاملين لقطاعات الأزهر الشريف المختلفة بالمحافظات والمناطق الأزهرية المقيدين بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد الأزهرية العادية والنموذجية المحصلة من مقابل الخدمات الإضافية ، طبقا لقرار المجلس الأعلى للأزهر رقم 88 لسنة 2019 ، مع اتباع نشرة التعليمات المرسلة الخاصة بأبناء العاملين.

وحدد الأزهر الشريف، آخر موعد لسداد المصروفات الدراسية وهو 31 أكتوبر 2022 طبقا للمنشور الوارد من الإدارة المركزية لرعاية الطلاب.

أعلن الأزهر الشريف، عن مصروفات العام الدراسي الجديد 2022-2023 في المعاهد الأزهرية، بداية من مرحلة رياض الأطفال إلى المرحلة الثانوية الأزهرية.

مصروفات المعاهد العادية

مرحلة رياض الأطفال يتم سداد رسوم قدرها 66،85 جنيه.

المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 67،85 جنيه.

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 77،35جنيه.

المرحلة الثانوية: يتم سداد رسوم قدرها 90،35 جنيه.





مصروفات المعاهد النموذجية

مرحلة رياض الأطفال يتم سداد رسوم قدرها 171،85 جنيه.

رياض الأطفال باللغات ي. تم سداد رسوم قدرها 821،85 جنيه.

المرحلة الإبتدائية يتم سداد رسوم قدرها 172،35 جنيه.

المرحلة الإعدادية يتم سداد رسوم قدرها 206،35 جنيه.

المرحلة الثانوية يتم سداد رسوم قدرها 232،35 جنيه.

وأعلن قطاع المعاهد الأزهرية، أنه من المقرر تحصيل مبلغ 200 جنية مصاريف تأسيس من الصفوف الاولي بجميع المراحل التعليمية بالمعاهد النموذجية والقسم الأول من رياض الأطفال بمعاهد اللغات والمستجدين في الالتحاق بالأزهر الشريف بالقسم الثاني من رياض الأطفال بالمعاهد النموذجية واللغات.