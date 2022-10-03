تامر أمين: محمد صلاح يعيش أسوأ مواسمه مع ليفربول هذا العام.. فيديو

أكد الإعلامي تامر أمين، أن محمد صلاح يعيش فترة صعبة وهو ليس السبب، ولكن بورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يتحمل السبب، بالرغم من خبراته الكبيرة في التدريب.

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن كلوب ظلم محمد صلاح ظلم كبير، وظلم فريق ليفربول، بعد الإستغناء عن ساديو مانيه، وعدم وجود تدعيمات قوية، مثل باقي أندية أوروبا.

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن محمد صلاح سيعيش واحد من أسوأ مواسمه مع ليفربول هذا العام، بعد النتائج المخيبة للآمال، في الدوري الإنجليزي.

لديه فرقة متميزة

وأشار تامر أمين إلى أن مانشستر سيتى يقدم أداء قوي، معلقا “ هالاند ده مش طبيعي مش بني أدم دة قاطرة بشرية ولديه فرقة متميزة”.



