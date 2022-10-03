عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تامر أمين: محمد صلاح يعيش أسوأ مواسمه مع ليفربول هذا العام.. فيديو

محمد صلاح
محمد صلاح

أكد الإعلامي تامر أمين، أن محمد صلاح يعيش فترة صعبة وهو ليس السبب، ولكن بورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول يتحمل السبب، بالرغم من خبراته الكبيرة في التدريب.

200 مباراة.. محمد صلاح يحقق رقما جديدا فى الدوري الإنجليزي

فرج عامر: ليڤربول يواجه مشكلة تدهور مستوى الدفاع وضعف أداء محمد صلاح

وقال تامر أمين، خلال تقديمه برنامج “آخر النهار”، عبر فضائية “النهار”، أن كلوب ظلم محمد صلاح ظلم كبير، وظلم فريق ليفربول، بعد الإستغناء عن ساديو مانيه، وعدم وجود تدعيمات قوية، مثل باقي أندية أوروبا.

 

وتابع مقدم برنامج “أخر النهار”، أن محمد صلاح سيعيش واحد من أسوأ مواسمه مع ليفربول هذا العام، بعد النتائج المخيبة للآمال، في الدوري الإنجليزي.

 

لديه فرقة متميزة

وأشار تامر أمين إلى أن مانشستر سيتى يقدم أداء قوي، معلقا “ هالاند ده مش طبيعي مش بني أدم دة قاطرة بشرية ولديه فرقة متميزة”.

 
 

تامر امين محمد صلاح الدوري الإنجليزي الإعلامي تامر أمين مانشستر سيتي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أهل جوزها غسلوا وشها في الفرح | عروسة بموقف صادم بسبب الماكياج

المدرس جري وراها.. تفاصيل مصرع تلميذة سقطت من الطابق الثالث بمدرسة العجوزة

مفاجأة.. مهنة هبة قطب الحقيقية تثير ضجة على الفيسبوك

"بكرة في أمطار".. الأرصاد توجه رسالة عاجلة للمواطنين |فيديو

صفقة جديدة.. شوبير يزف بشرى سارة لعشاق الزمالك

بعد إعدام المتهم.. النيابة العامة تعلن إذاعة المرافعة في قضية الطالبة سلمى

وفاة معلم وطالبتين.. 3 وقائع مأساوية هزت قلوب المصريين |القصة كاملة

شوبير : صلاح محسن هينتقل مجانا للزمالك أو بيراميدز

ترشيحاتنا

الكويت.. فجر السعيد تعتزل السياسة بعد خسارة الانتخابات

بعد طلاقها ... اختيار نسرين طافش ثالث اجمل امرأة مسلمة

أفضل مطربة.. مفاجأة حول مهن سابقة لـ هبة قطب قبل الشهرة|شاهد

سعاد حسني بطلة "الراقصة والسياسي".. قصة انسحاب السندريلا من الفيلم رغم بدء التصوير

بـ 741 ألف جنيه .. جيب جراند شيروكي موديل 2016 ..صور

الأرصاد: انخفاض درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فراخ ميتة ولحوم فاسدة.. طبيب يفجر مفاجاة عن شاورما الشارع

مكياج ناعم.. دنيا سمير غانم بإطلالة أنثوية جذابة| شاهد

بعد حادث منة فضالي.. أضرار غير متوقعة للباديكير

بالأسود الجريء.. شاهد زوجة خالد سليم في إطلالة أنيقة

فيديو

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

قرارات عاجلة من وزير التعليم بعد واقعة انهيار سور مدرسة المعتمدية.. فيديو

إجازات شهر أكتوبر 2022 .. ومفاجأة لطلاب المدارس "فيديوجراف"

طرح أغنية شبك يا مصرى لـ مدحت صالح وعلى الحجار ومحمد ثروت

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ