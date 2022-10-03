فرج عامر: ليڤربول يواجه مشكلة تدهور مستوى الدفاع وضعف أداء محمد صلاح

علق فرج عامر رئيس نادي سموحة السابق على أداء فريق ليفربول عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر.

و كتب فرج عامر : ليڤربول مشكلة كبيرة في تدهور مستوي الدفاع بالكامل وعدم قدرتهم علي مواجهة أي هجوم في الدوري الانجليزي وايضا ضعف أداء #محمد_صلاح.



الوضع الحالي لا ينذر بخير وقد ينتج عنه رحيل اسطورة التدريب، او استبدال ورحيل عدد من نجوم الفريق في انتقالات يناير إذا أرادوا إنقاذه.



وكانت قد ظهرت علامات الحزن على الدولي المصري محمد صلاح، نجم فريق ليفربول، عقب تعادل فريقه أمام برايتون في المباراة التي أقيمت على ملعب أنفيلد، ضمن منافسات الدوري الإنجليزي.

وفشل ليفربول في تصحيح مساره بعد فترة التوقف الدولي، وتعثر من جديد في ملعبه أنفيلد بالتعادل مع ضيفه برايتون 3-3، مساء أمس السبت، في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

وجاءت أهداف ليفربول عن طريق البرازيلي روبرتو فيرمينو سجل هدفين، ثم أضاف آدم ويبستر هدفا بطريق الخطأ في مرماه.

وظهر صلاح حزينا وغاضبا بعد نهاية المباراة، حيث لازمه نحس زيارته للشباك للمباراة الرابعة على التوالي.

وكان محمد صلاح قد أحرز هدفين فقط في الدوري الإنجليزي هذا الموسم، كما أنه لم ينجح في زيارة الشباك خلال آخر 4 مباريات بالمسابقة.

وبهذه النتيجة، حافظ ليفربول على تواجده في المركز التاسع بوصوله للنقطة العاشرة، فيما حافظ برايتون على مكانه بين الكبار، محتلا المركز الرابع برصيد 14 نقطة.