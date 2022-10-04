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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سرقوا 123 مليون جنيه

الحكم فى قضية المتهمين بالتعدي على مديرية أمن سوهاج .. اليوم

صدى البلد

تصدر محكمة جنايات سوهاج، اليوم، الحكم على 26 متهما بينهم 5 محبوسين والمتهمين بالاستيلاء على مبلغ 123 مليون جنيه من أموال مديرية أمن سوهاج.

يصدر الحكم برئاسة المستشار محمد جمال عوض وعضوية المستشارين محمد الليثى ووئام سامى نجيب بأمانة سر سيد على بكر.

وترجع وقائع القضية بدائرة قسم ثانى سوهاج عندما وجهت النيابة العامة للمتهمين من الأول حتى الخامس بتحرير عدد 205 أذون صرف لصرف مبلغ 89 مليون جنيه من مكتب بريد ناصر وتحرير 86 شيكا لصرف 28 مليون جنيه من حساب مديرية أمن سوهاج بدون مستندات، كما قام المتهمان السادس والسابع باعتبارهما صاحبا حق التوقيع المعتمد لدى تلك الجهات بالتوقيع على تلك الأذون وقام المتهمون من التاسع حتى الحادى عشر بصرف المبالغ المستولى عليها من مكتب بريد ناصر والبنك الأهلى فرع الفتح.

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كما وافق المتهمان الثانى عشر والثالث عشر على صرف بعض الأذون بالرغم من عدم استيفائهما الشق القانونى المطلوب وارتبطت هذه الجريمة بجريمتى التزوير فى محررات رسمية وهى اذن الصرف والشيكات الخاصة بجهة عملهم وذلك بجعل واقعة مزورة فى صورة واقعة حقيقية.

كما قام المتهمون من الرابع عشر وحتى الرابع والعشرين بالاشتراك بطريقى الاتفاق والمساعدة مع المتهمين الأول والخامس والسادس والسابع والثانى عشر والثالث عشر فى ارتكاب الجريمة بأن استحصلوا منهم على شيكات وأذون الصرف وتقدموا بها إلى البنك الأهلى ومكتب بريد ناصر.

كما تسبب المتهمون الخامس والعشرون والسادس والعشرون بصفتهما موظفين عمومين بخطئهما فى الحاق ضرر جسيم بأموال الجهة التى يعملان بها والإهمال فى أداء وظيفتهما بأن قاما بالتوقيع على بعض أذون الصرف والشيكات كتوقيع أول دون التحقق من وجود مستندات الصرف وترتب على ذلك ضرر جسيم بأموال مديرية أمن سوهاج بمبلغ 53مليون جنيه و191 ألف جنيه.

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