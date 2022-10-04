العالم ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير.. وأربعة أخرى جاهزة للانطلاق.. شاهد أبرز تصريحات مصطفى وزيري

كشف الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار،خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، عن العديد من التفاصيل الخاصة حول افتتتاح متاحف جديدة.

وأكد مصطفى وزيري، أن العالم كله مازال ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أن القيادة السياسية هي المنوط بها اتخاذ القرار لفتح المتحف الجديد.

وإليكم أبرزالتصريحات

الأعلى للآثار: 4 متاحف جديدة جاهزة للافتتاح

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه على مدار السنوات والشهور الماضية عمل المجلس الأعلى للآثار على افتتاح متاحف جديدة، منها ما جرى الإعلان عنه، ومنها لم يفتتح بعد ولكن تم الانتهاء منه تماما، كمتحف عواصم مصر، والذي بات جاهزا للافتتاح.

وأضاف "وزيري"، أنه بالنسبة لقصر محمد علي في شبرا تم البدء في ترميمه عام 2017 وتم الانتهاء من تطويره وجاهز حاليا للافتتاح، وحاليا يعمل المجلس على تطوير المتحف الآتوني بالمنيا، بخلاف المتحف اليوناني الروماني بالإسكندرية بعد فترة توقف دامت لـ15 عام، وسيتم افتتاحه خلال الأشهر القليلة المقبلة.

واستطرد: "بالنسبة لأعمال الترميم فجميعها تتم من خلال أيادي مصرية خالصة، والمرممين المصريين يقوموا بإزالة الاتساخات والتكلسات من معابد مصر كلها في آسنا، وده معبد من أجمل تيجان أعمدة موجودة من نقوش وألوان أبهرت العالم، وفي معبد الكرنك بنشيل الاتساخات والتكلسات وظهرت النقوش والألوان لأول مرة، وكل زائريه انبهروا".

تنفيذ عمليات الترميم

وأوضح أنه بعد تنفيذ عمليات الترميم التي قام بها المرممين المصريين فقد ظهرت تلك الأثار بأشكال مختلفة عما كانت عليه من قبل، قائلا: "الآثار دي فضلت لفترة طويلة عليها طبقة سودا بتغطي النقوش والألوان".

العثور على بردية لـ أحمس طولها 14 مترا داخل تابوت في سقارة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثات المصرية في الاكتشافات الأثرية نجحت في إبهار العالم أجمع خلال السنوات الماضية بفضل ما جرى اكتشافه في كل ربوع مصر.

وأضاف "وزيري"، أنه منذ عده أيام تم اكتشاف "زلع" بها جبن أبيض تعود لفترة قدماء المصريين، "الزلع تعود للعصور المتأخرة 2300 قبل الميلاد، ومتحجرة وشكلها جميل جدا، وغالبا هي جبنه للمعيز، وتسمي حاليا باسم الجبنة الحالومي".

فتحنا تابوت ولقينا حاجة بني

واستطرد: "من كام شهر كنا بنشتغل في حفاير في سقارة، وفتحنا تابوت ولقينا حاجة بني طولها 36 سم، ولما فتحناها لقيناها بردية مقفولة موجودة بداخل التابوت، وعليه اسم أحمس، وأخدنا البردية وطلعنا على المعمل في المتحف المصري بالتحرير، وزمايلي بالمتحف أطلقوا عليها اسم بردية وزيري، وبدأنا بعد التعقيم والترطيب لقينا طولها 14 متر ولسه موصلناش لنهايتها، وهي بردية جميلة تتكلم عن كتاب الموتى".

وزيري: عرض عالمي لـ"ديور" في الأهرامات خلال نوفمبر بمشاركة 1000 شخص

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن بيت الأزياء العالمي ستيفانو ريتشي عادة ما يحتفل كل عام في دولة ما بالاحتفال السنوي لإنشائه، وخلال العام الجاري سيحتفل بمرور 50 عام على إنشاءه.

وأضاف "وزيري"، أن بيت الأزياء العالمي قرر أن يحتفل بمرور 50 عام على إنشائه في محافظة الأقصر، "فيه ناس كتير جاية من العالم بواقع 350 شخص من أرقي الناس، وجايين بطائراتهم الخاصة خلال الشهر الجاري، بخلاف 40 صحفي من كبرى الصحف العالمية هيجوا يغطوا الحدث ده".

واستطرد: "في شهر 12 هتقوم شركة ديور العالمية بإجراء عرض أزياء في منطقة الأهرامات، وهيجي أكثر من ألف واحد في فنادق القاهرة، وكبرى القنوات العالمية هتغطي الحدث، والعالم كله هيتغني بالحضارة المصرية وبهذا الحفل، وده هيخلي العالم كله يتحدث عن مصر وكل أنظار العالم هيتجه لمصر".

وأوضح أن العالم كله مازال ينتظر موعد افتتاح المتحف المصري الكبير، حيث أن القيادة السياسية هي المنوط بها اتخاذ القرار لفتح المتحف الجديد، فيما يتبقي بضعه أشهر حتى الانتهاء من وضع كافة القطع الأثرية بصالات العرض في المتحف الكبير.

لدينا 250 بعثة أجنبية

وتابع: "لدينا 250 بعثة أجنبية من 25 دولة يعملون في مصر لاكتشاف آثارها"