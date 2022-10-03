العثور على بردية لـ أحمس طولها 14 مترا داخل تابوت في سقارة

قال الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن البعثات المصرية في الاكتشافات الأثرية نجحت في إبهار العالم أجمع خلال السنوات الماضية بفضل ما جرى اكتشافه في كل ربوع مصر.

وأضاف "وزيري"، خلال استضافته ببرنامج "في المساء مع قصواء"، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، المذاع على فضائية CBC، أنه منذ عده أيام تم اكتشاف "زلع" بها جبن أبيض تعود لفترة قدماء المصريين، "الزلع تعود للعصور المتأخرة 2300 قبل الميلاد، ومتحجرة وشكلها جميل جدا، وغالبا هي جبنه للمعيز، وتسمي حاليا باسم الجبنة الحالومي".

فتحنا تابوت ولقينا حاجة بني

واستطرد: "من كام شهر كنا بنشتغل في حفاير في سقارة، وفتحنا تابوت ولقينا حاجة بني طولها 36 سم، ولما فتحناها لقيناها بردية مقفولة موجودة بداخل التابوت، وعليه اسم أحمس، وأخدنا البردية وطلعنا على المعمل في المتحف المصري بالتحرير، وزمايلي بالمتحف أطلقوا عليها اسم بردية وزيري، وبدأنا بعد التعقيم والترطيب لقينا طولها 14 متر ولسه موصلناش لنهايتها، وهي بردية جميلة تتكلم عن كتاب الموتى".