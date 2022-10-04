بتروح متأخر.. الداخلية تكشف تفاصيل استغاثة فتاة من والديها بدكرنس

عقب تداول منشور على إحدى الصفحات على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" تحت عنوان (أنا محبوسة وبنضرب عنوانى دموه مركز دكرنس الشيخ على شارع مسجد الرحمن إلحقوني) ومرفق به صورتين لفتاة يظهر بها كدمات بالوجه.



بالانتقال والفحص أمكن التوصل إلى القائمة على نشر المنشور المشار إليه (إحدى الفتيات ، مقيمة بدائرة مركز شرطة دكرنس بالدقهلية) مصابة بكدمات بالوجه ، و بسؤالها اتهمت (والديها ، مقيمان بذات القرية) بالتعدى عليها بالضرب بالأيدى وإحداث إصابتها.

وبمواجهة والديها اعترفا بارتكاب الواقعة نظراً لخلافات عائلية لاعتياد المجنى عليها بالتأخر فى العودة للمنزل.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.