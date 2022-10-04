تحد جديد على تيك توك ينتهي بـ وفاة طفل.. ما القصة؟

تحمل لنا مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم تحديات جديدة منها ما هو عادي ومنها ما هو مجنون ينتهي بـ كارثة، فقد تحقق الشرطة مؤخرًا فيما إذا كانت وفاة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا مرتبطة بجنون تحدي جديد صادم على تيك توك TikTok يشجع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العاشرة على جذب الشرطة إلى الملاحقات.

اصطدمت سيارة "هولدن بارينا" سوداء مسروقة بإشارة مرور في تورادجي ، في ولونجونج ، جنوب سيدني ، قبل نصف ساعة من الإبلاغ عن إصابة طفل بجروح عميقة بالقرب من مكان الحادث.

عندما ذهبت الشرطة مكان الحادث ، وجدوا أنه لم يكن هناك أحد في السيارة المحطمة، وبعد ثلاثين دقيقة، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل قريب من مكان الحادث، بعد أن وصل إليهم بلاغ بإصابة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بجروح خطيرة.

حاول المسعفون معالجة الصبي ونُقل إلى مستشفى ولونجونج، ولكن هناك كانت روح الطفل قد خرجت وأعلنت وفاته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المحقق بالنيابة المفتش جيسون هوجان للصحفيين إن الصبي قد تم إنزاله في منزل أحد الأصدقاء ، والذي اتصل في النهاية بالشرطة.

سُئلت ديت هوجان عما إذا كانت الوفاة مرتبطة بـ تحدي TikTok الأخيرة حيث تجرأ الأطفال على سرقة السيارات واستدراج الشرطة إلى مطاردات عالية السرعة، وقال: "نناشد أي شخص قد يكون لديه محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يغطي الأحداث التي وقعت هذا الصباح أن يتقدم إلى الأمام".

نحن نحقق في جميع خطوط التحقيق وسيتم التحقيق في خط وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، ولم تتمكن الشرطة من تأكيد ما إذا كان الصبي في السيارة وقت الحادث أو ما إذا كان معروفا للشرطة.