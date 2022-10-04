عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

تحد جديد على تيك توك ينتهي بـ وفاة طفل.. ما القصة؟

صدى البلد

 تحمل لنا مواقع التواصل الاجتماعي كل يوم تحديات جديدة منها ما هو عادي ومنها ما هو مجنون ينتهي بـ كارثة، فقد تحقق الشرطة مؤخرًا فيما إذا كانت وفاة صبي يبلغ من العمر 12 عامًا مرتبطة بجنون تحدي جديد صادم على تيك توك TikTok يشجع الأطفال الذين لا تتجاوز أعمارهم العاشرة على جذب الشرطة إلى الملاحقات.

اصطدمت سيارة "هولدن بارينا"  سوداء مسروقة بإشارة مرور في تورادجي ، في ولونجونج ، جنوب سيدني ، قبل نصف ساعة من الإبلاغ عن إصابة طفل بجروح عميقة بالقرب من مكان الحادث.

txt

بعد تجريد أحفادها من الألقاب.. ملكة الدنمارك تعتذر عن قرارها الصعب

txt

بسبب 100 جنيه.. داعية خليجي يمدح أمانة وشهامة المصريين |فيديو

عندما ذهبت الشرطة مكان الحادث ، وجدوا أنه لم يكن هناك أحد في السيارة المحطمة، وبعد ثلاثين دقيقة، تم استدعاء خدمات الطوارئ إلى منزل قريب من مكان الحادث، بعد أن وصل إليهم بلاغ  بإصابة طفل يبلغ من العمر 12 عامًا بجروح خطيرة.

حاول المسعفون معالجة  الصبي ونُقل إلى مستشفى ولونجونج، ولكن هناك كانت روح الطفل قد خرجت وأعلنت وفاته، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال المحقق بالنيابة المفتش جيسون هوجان للصحفيين إن الصبي قد تم إنزاله في منزل أحد الأصدقاء ، والذي اتصل في النهاية بالشرطة.

txt

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

txt

أحذروا.. بدائل السكر تدمر المخ والذاكرة

سُئلت ديت هوجان عما إذا كانت الوفاة مرتبطة بـ تحدي TikTok الأخيرة حيث تجرأ الأطفال على سرقة السيارات واستدراج الشرطة إلى مطاردات عالية السرعة، وقال: "نناشد أي شخص قد يكون لديه محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي من شأنه أن يغطي الأحداث التي وقعت هذا الصباح أن يتقدم إلى الأمام".

نحن نحقق في جميع خطوط التحقيق وسيتم التحقيق في خط وسائل التواصل الاجتماعي أيضًا، ولم تتمكن الشرطة من تأكيد ما إذا كان الصبي في السيارة وقت الحادث أو ما إذا كان معروفا للشرطة.

تحدي تيك توك الاطفال الشرطة كارثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

سودانية أبلغت عنه.. سائق السويس المخمور قاد السيارة وبجانبه أمين شرطة

تفاصيل مرعبة.. عمرو أديب: قطار يوم القيامة بدأ في التحرك بحدود روسيا

اشتري دلوقتي| تراجع غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 يفقد 115 جنيها

بعد حوادث بداية الدراسة.. وزير التعليم يقرر تنظيم زيارات تفتيشية مفاجئة

الخطيب كلمة السر.. أول تعليق من صفقة الأهلي الجديدة بعد انضمامه

لسه سايب مراته قريب.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد

بعد تحركه 41 قرشا.. سعر الدولار مقابل الجنيه الآن في البنوك

موضوعات متعلقة

بعد تجريد أحفادها من الألقاب.. ملكة الدنمارك تعتذر عن قرارها الصعب

بسبب 100 جنيه.. داعية خليجي يمدح أمانة وشهامة المصريين |فيديو

اكتشاف الحلم.. العثور على تابوت من الجرانيت الوردي يبهر العلماء

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

أحذروا.. بدائل السكر تدمر المخ والذاكرة

فقد الوعي والتنفس.. 3 قضمات من وجبة تنهي حياة شاب بالمكسيك

سبايدر مان.. رجل يتسلق نوافذ برج سكني شاهق في استراليا

الذكرى الـ49| لقطات حية من القاهرة لحظة بدء حرب أكتوبر ..فيديو

ترشيحاتنا

بعد الدوما.. الاتحاد الروسي يوافق بالإجماع على ضم 4 مناطق أوكرانية جديدة

ساعة مع الوزيرة.. سها جندي تلتقي أبناء الجالية المصرية بالكويت

السيسي يصل مقر الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر.. فيديو

كوريا الشمالية تدعم ضم روسيا لأجزاء من أوكرانيا

أسعار الدولار والعملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء .. فيديو

مصنعي السيارات تحذر المواطنين: اشتروا.. الأسعار مش هتنزل وهترتفع تاني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الأبواب.. تفاصيل أغلى صفقة في تاريخ الأهلي

شاهد.. صلاة نساء غير متزوجات بفساتين الزفاف داخل كنيسة في غانا

الأغرب.. عجوز تقود موتوسيكل وزوجها خلفها في الهند.. شاهد

بعد العثور عليها في سوق شعبي.. رحلة البحث عن صاحب خيول أمل دنقل

فيديو

التحريات برأته .. سائق طريق السويس المتهور ينجو من اتهام خطير

حالة المتهم العقلية .. تقرير طبي يكشف مفاجأة في قضية فتاة الزقازيق

مشاكل من 7 سنين وابنه شاهد .. أسرة صيدلي حلوان تكشف تفاصيل جديدة

يونيفورم الحرامية.. زي مدرسة بالإسماعيلية يثير ضجة كبيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

اﻟﻤﺰﻳﺪ