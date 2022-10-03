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منوعات

غني بـ 4 عناصر| دراسة : نوع من اللحوم يخفّض خطر الإصابة بالاكتئاب

صدى البلد

يربط الناس بين نوعية الطعام والحالة النفسية والمزاجية، حتى جاء العلم ليؤكد على أن الطعام يحسن الحالة المزاجية، فقد أثبتت دراسة حديثة أن القضم بصوت عالٍ وخاصة البرجر يجعلنا سعداء ويقضي على الاكتئاب.

ووجدت دراسة أجريت على 440 ألف بريطاني أن لحم البقر مرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالاكتئاب، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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من المعروف أن العناصر الغذائية الموجودة في لحوم البقر ، بما في ذلك الحديد والزنك والبروتين وفيتامين ب ، تدعم وظائف المخ وقد تساعد في تحسين الحالة المزاجية لدينا.


قام فريق من الأطباء النفسيين من جامعة تايوان الوطنية ومستشفى ماساتشوستس العام ومراكز أخرى بالإبلاغ عن النتائج التي توصلوا إليها في مجلة الاضطرابات العاطفية.

قالوا: "هذه هي الدراسة الأولى التي تشير إلى تأثير سببي محتمل ومفيد لتناول لحوم البقر على تقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب الشديد، وهناك أدلة كثيرة على أن النظام الغذائي قد يؤثر على مخاطر وأعراض الاكتئاب".

واضاف:"الالتزام بنظام غذائي صحي ، وخاصة حمية البحر الأبيض المتوسط ​​، وتجنب اتباع نظام غذائي مؤيد للالتهابات ارتبطت بتقليل مخاطر الإصابة بالاكتئاب السريري".


لقد وجدنا أن تناول كميات كبيرة من اللحم البقري قد يكون وقائيًا من اضطراب الاكتئاب الشديد، وأظهرت مراجعة حديثة للعلاقة بين الامتناع عن تناول اللحوم والاكتئاب نتائج مختلطة.

ومع ذلك فإن غالبية الدراسات ، وخاصة الأكثر صرامة منها ، أظهرت ارتفاع خطر الإصابة بالاكتئاب لدى أولئك الذين تجنبوا تناول اللحوم، وتضمنت الدراسة فحص الجينات المرتبطة بتناول المزيد من لحوم البقر ومعرفة ما إذا كان نفس التركيب الجيني مرتبطًا أيضًا بالاكتئاب.

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ووجد أن العديد من العادات الغذائية مرتبطة وراثيا بالاكتئاب الشديد، وكانت الأسماك غير الزيتية من بين الأطعمة التي وجد أنها مرتبطة بزيادة خطر الإصابة بأمراض الاكتئاب.

ومع ذلك ، خلص البحث ، الذي تضمن تحليل النظام الغذائي لـ 45000 شخص مصاب بالاكتئاب ، إلى أن هناك حاجة لمزيد من التحقق من صحة النتائج.

الحالة النفسية القضم الإكتئاب اللحم البرجر

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