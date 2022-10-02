شموع ودموع وحداد.. نتيجة مباراة كرة قدم تهز إندونيسيا

حمل الآلاف من مشجعي كرة القدم الإندونيسية الشموع خلال وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى 125 شخصًا قتلوا خلال أعمال شغب مروعة، حيث وقعت أعمال شغب وفوضى بعدما اقتحموا أرض الملعب بعد خسارة فريقهم.

وأصيب أكثر من 320 شخصًا بعد خسارة فريق كرة القدم "أريما إف سي " من مدينة مالانج في جاوة الشرقية أمام بيرسيبايا سورابايا 3-2 مساء أمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

أسفرت الخسارة عن قيام المئات من مشجعي أريما ، المعروفين باسم "أريمانيا" بغزو أرض الملعب وإلقاء زجاجات وأشياء أخرى على اللاعبين ومسؤولي كرة القدم.



قال شهود العيان إن المشجعين غمروا ملعب كانجوروهان احتجاجًا على نتيجة المباراة، وطالبوا إدارة أريما بشرح سبب انتهاء هذه المباراة بخسارة بعد 23 عامًا من المباريات التي لم تُهزم على أرضها.

ووسط أعمال العنف في الميدان ، نزلت شرطة مكافحة الشغب على الفور إلى أرض الملعب وأطلقت الغاز المسيل للدموع في كل من الملعب والمدرجات بينما تراجع المشجعون.

فيما تُظهر اللقطات المروعة المشجعين وهم يتسلقون الأسوار وهم يحاولون الهروب من الدخان الذي لم يتبدد ، وسقط البعض على الأرض وفقد وعيه وداس تحت التدافع.

زهور على أرواح الضحايا

وقد تجمع المشيعون اليوم خارج بوابات الاستاد لوضع الزهور على الضحايا ، قبل أن يحرق الناس الشموع في وقفة احتجاجية عند تمثال الأسد ، رمز النادي المحلي.

كما حضر المئات وقفة احتجاجية أضاءت بالشموع في العاصمة جاكرتا هذا المساء ، حاملين لافتات كتب عليها "كرة القدم الإندونيسية في حداد'"و "أوقفوا وحشية الشرطة".

قال محافظ جاوة الشرقية خوفيفة إندار باروانسا إنه سيتم تقديم مساعدات مالية للمصابين وأسر الضحايا.