عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

شموع ودموع وحداد.. نتيجة مباراة كرة قدم تهز إندونيسيا

صدى البلد

حمل الآلاف من مشجعي كرة القدم الإندونيسية الشموع خلال وقفة احتجاجية لإحياء ذكرى 125 شخصًا قتلوا خلال أعمال شغب مروعة، حيث وقعت أعمال شغب وفوضى بعدما اقتحموا أرض الملعب بعد خسارة فريقهم.

وأصيب أكثر من 320 شخصًا بعد خسارة  فريق كرة القدم "أريما إف سي " من مدينة مالانج في جاوة الشرقية أمام بيرسيبايا سورابايا 3-2 مساء أمس، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

txt

زوجها أنقذها.. أسترالية تنجو من سمكة قرش بأعجوبة وتصاب بعاهة

txt

لغة الجسد تكشف حقيقة مرض بوتين.. تفاصيل

أسفرت الخسارة عن قيام المئات من مشجعي أريما ، المعروفين باسم "أريمانيا" بغزو أرض الملعب وإلقاء زجاجات وأشياء أخرى على اللاعبين ومسؤولي كرة القدم.


قال شهود العيان إن المشجعين غمروا ملعب كانجوروهان احتجاجًا على نتيجة المباراة، وطالبوا إدارة أريما بشرح سبب انتهاء هذه المباراة بخسارة بعد 23 عامًا من المباريات التي لم تُهزم على أرضها.

ووسط أعمال العنف في الميدان ، نزلت شرطة مكافحة الشغب على الفور إلى أرض الملعب وأطلقت الغاز المسيل للدموع في كل من الملعب والمدرجات بينما تراجع المشجعون.

txt

بسبب "رقصة".. حفل زفاف في أستراليا ينتهي بطريقة مأساوية

txt

لا ترى الشمس ودفن الموتى ممنوع.. قوانين صارمة في أغرب بقاع الأرض

فيما تُظهر اللقطات المروعة المشجعين وهم يتسلقون الأسوار وهم يحاولون الهروب من الدخان الذي لم يتبدد ، وسقط البعض على الأرض وفقد وعيه وداس تحت التدافع.

زهور على أرواح الضحايا

وقد تجمع المشيعون اليوم خارج بوابات الاستاد لوضع الزهور على الضحايا ، قبل أن يحرق الناس الشموع في وقفة احتجاجية عند تمثال الأسد ، رمز النادي المحلي.

كما حضر المئات وقفة احتجاجية أضاءت بالشموع في العاصمة جاكرتا هذا المساء ، حاملين لافتات كتب عليها "كرة القدم الإندونيسية في حداد'"و "أوقفوا وحشية الشرطة".

قال محافظ جاوة الشرقية خوفيفة إندار باروانسا إنه سيتم تقديم مساعدات مالية للمصابين وأسر الضحايا.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار البنزين.. تسعير جديد خلال ساعات وتوقعات بالتطبيق الخميس.. تفاصيل

عاجل ..رئيس الوزراء يصدر قرارين بشأن إجازة 6 أكتوبر والمولد النبوي الشريف

ماتوا من الجوع والعطش.. العثور على جثامين صيادي الصقور المفقودين بصحراء مطروح

بعد أن وصل سعر الـ50 قرشا إلى 100 ألف جنيه.. هنا تُباع وتشترى العملات القديمة

حادث بأول يوم دراسة.. انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية في كرداسة

ارتفاع السجائر من جديد.. اعرف آخر الأسعار في الأكشاك والمحلات

خناقة مع بلطجية| لحظة تصفية مسجل خطر داخل صيدلية بالإسماعيلية ..شاهد

اشتري الآن.. انخفاض كبير في أسعار الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

موضوعات متعلقة

زوجها أنقذها.. أسترالية تنجو من سمكة قرش بأعجوبة وتصاب بعاهة

لغة الجسد تكشف حقيقة مرض بوتين.. تفاصيل

بسبب "رقصة".. حفل زفاف في أستراليا ينتهي بطريقة مأساوية

لا ترى الشمس ودفن الموتى ممنوع.. قوانين صارمة في أغرب بقاع الأرض

يعيد كتابة تاريخ البشرية.. اكتشاف أقدم أسنان بأحافير أسماك في الصين

أجواء سامة.. العمل مع مدير سيئ يدمر شخصية الموظف

127 متوفيا.. مباراة كرة قدم تنتهي بـمجزرة على أرض الملعب بإندونيسيا

بسعر مذهل..انطلاق أول فندق فضائي في هذا الموعد

ترشيحاتنا

لمن لم ير النبي حتى الآن.. علي جمعة يصفه بدقة

الأسعار الجديدة لـ بي واي دي F3 داخل مبادرة الإحلال .. تفاصيل

ملك ماتت في الحصة الأولى .. حكاية مأساوية لضحية سور مدرسة المعتمدية

بيسقط من نظري.. لقاء سويدان: مبحترمش الراجل البخيل واللي بيتريق على عيوب مراته

جامعية سائقة توكتوك: "أعمل منذ عام وفاضل عليا 18 ألف جنيه أقساط"

للطلبة والموظفين وهواة السفر.. 3 أيام إجازة رسمية تبدأ من الخميس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان أخضر.. نورهان منصور تتألق في أحدث إطلالة

عنده دلع ودلال ماشوفتوش من حد.. لماذا اعتذرت لينا شاماميان عن تصريحاتها حول الرجل المصري؟

كنز الخضروات.. القرنبيط يحميك من أمراض خطيرة|تعرف عليها

ازاي تتعشى ب5 جنيه ..طريقة عمل أكلة مغذية ولذيذة

فيديو

يقرأ القرآن بصوت ملائكي.. حكاية اللاعب الهولندي دافي فان دن بيرج "فيديوجراف"

مشاهد حزينة في أول 48 ساعة من العام الدراسي الجديد.. فيديو

سباق التختة الأولى..انهيار سور سلم مدرسة المعتمدية بنات في أول يوم دراسة

طفلتنا للبيع ! .. حكاية أبشع إعلان على الفيسبوك

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

إبراهيم الشاذلى

هشام آمنة.. ثورة تنمية تبدأ من هنا

د. إبراهيم تركي

المذهب الإسماعيلي وإرهاصات العولمة

د.هادي التونسي

مجتمعات متعددة الثقافات

إلهام أبو الفتح

عمالة الأطفال في رقبة البرلمان !

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 29 "

هند عصام

أمنحتب الثانى .. الملك الرياضي

د. صفوت عمارة

الاحتفال بالمولد النبوي أمر مشروع وتعظيم لشعائر اللَّه

اﻟﻤﺰﻳﺪ