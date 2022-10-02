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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

زوجها أنقذها.. أسترالية تنجو من سمكة قرش بأعجوبة وتصاب بعاهة

صدى البلد

نجت سيدة بإعجوبة من هجوم مروع شنه سمك القرش، حيث أنقذها زوجها وهو يلكم السمك القرش المتوحش في وجهه.

السيدة تدعي "شانتيل دويل" 35 عامًا، ونجت من الهجوم بعد أن قفز زوجها على ظهر الوحش وقاتله في الماء على شاطئ بورت ماكواري في أستراليا، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ستار" البريطانية.

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قُدّر طول سمكة القرش البيضاء الصغيرة اليافعة بحوالي 10 أقدام، وطردت راكبة الأمواج من على لوحتها واستهدفت ساقها الأيمن في هجوم دموي.

قام "جون هانتر" زوج شانتيل سريع التفكير ، وغيره من السباحين بنقلها بأمان إلى الشاطئ قبل أن يتمكن رجال الإنقاذ من نقلها إلى أقرب مستشفى في نيو ساوث ويلز ، حيث ظلت في حالة مستقرة.


عانت "دويل" من تلف شديد في الأعصاب في ساقها اليسرى بسبب الهجوم، مما يعني أنها لم يكن لديها شعور أو حركة هناك ، لكن عامين من الجراحة وإعادة التأهيل ساعدتها على استعادة الكثير من الحركة والقوة.

على الرغم من ذلك ، زعمت دويل أنها محبطة من وتيرة التعافي ، قائلة لـ ABC: "لا تزال ساقي مشلولة جزئيًا".

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وكجزء من تعافيها ، قررت دويل ممارسة الملاكمة لتحسين قوتها، قائلة إنها تقوم حاليًا بجدول تدريبي شاق مدته 12 أسبوعًا حتى تكون جاهزة جسديًا وذهنيًا لخوض معركة لمدة ست دقائق.

هجوم مروع سمك القرش

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