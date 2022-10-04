زيادة مبيعات جنرال موتورز بنسبة 24% على أساس سنوي

ارتفعت مبيعات جنرال موتورز الأمريكية في الربع الثالث من 2022 بنسبة 24٪ مقارنة بالعام الماضي ، حيث خيمت مشاكل سلسلة التوريد على القوة الإنتاجية للشركة.

أعلنت شركة صناعة السيارات "جنرال موتورز" ومقرها الرئيسي في ديترويت أنها باعت 555،580 سيارة في الفترة من يوليو إلى سبتمبر 2022، بزيادة من حوالي 447000 مركبة في العام السابق عليه أي في 2021، عندما انخفضت المبيعات بسبب مشكلات التوريد المتعلقة الخاصة بمصانع ماليزيا المسؤولة عن إمداد الشركة بأشباه الموصلات.

الزيادة في المبيعات للربع الثالث لجنرال موتورز متماشية مع توقعات محللي الصناعة الذين توقعوا زيادة لا تقل عن 21.6٪ على أساس سنوي، بعد انفراجة نسبية في أزمة أشباه الموصلات.

فيما يتعلق بالمركبات الكهربائية ، قالت جنرال موتورز إنها تخطط لزيادة إنتاجها من شيفروليه بولت EV و شيفروليه بولت EUV بعد أن سجلت السيارات الكهربائية أفضل مبيعات ربع سنوية لها على الإطلاق مع مبيعات 14709 وحدة. تعتزم جنرال موتورز زيادة إنتاجها السنوي الخاص بالأسواق العالمية من حوالي 44 ألف سيارة في عام 2022 إلى أكثر من 70 ألف في عام 2023.

تتناقض الزيادة في مبيعات طرازات شيفروليه بولت الأقدم من جنرال موتورز مع إنتاج بيك أب "جي إم سي هامر" EV باهظ الثمن. اعتبارًا من أواخر نوفمبر ، قالت الشركة يوم الاثنين إنها ستتوقف مؤقتًا عن إنتاج الشاحنة الصغيرة لعدة أسابيع للمضي قدمًا في ترقيات خاصة بسيارة شيفروليه سيلفرادو الكهربائية القادمة.

أنتجت جنرال موتورز شاحنتها الصغيرة البيك أب "جي إم سي هامر" الكهربائية، والتي كانت أول سيارة تتميز بالجيل القادم من بطاريات ومنصة Ultium من جنرال موتورز ، لكن بوتيرة إنتاج بطيئة مقارنة بإنتاجها النموذجي من المركبات الأخرى. باعت شركة صناعة السيارات 782 سيارة هامر كهربائية فقط، والتي تكلف حاليًا أكثر من 100 ألف دولار.

خلال الأشهر التسعة الأولى من العام ، بلغ إجمالي مبيعات جنرال موتورز 1.65 مليون ، بانخفاض 7.1٪ مقارنة بنفس الفترة الزمنية من عام 2021.

أنهت جنرال موتورز الربع الثالث مع 359،292 سيارة في مخزون وكلائها، بزيادة قدرها 111،453 وحدة عن الربع السابق عليهن نتيجة سنة 2022 ما يقرب من ثلاثة أضعاف المخزون المتاح في نهاية الربع الثالث من عام 2021 ، عندما أثرت مشكلات سلسلة التوريد المتعلقة بـ وباء كوفيد 19 على الإنتاج.

يقدر المحللون أن صانعي السيارات باعوا 3.4 مليون سيارة خفيفة الوزن جديدة في الولايات المتحدة ، بانخفاض أقل من 1٪ عن نفس الفترة من العام الماضي.