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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط متهمين بحوزتهما شابو وحشيش فى قنا

ضبط متهمين
ضبط متهمين

تمكنت أجهزة الأمن بقنا، من ضبط متهمين بحوزتهما كمية من مخدر الشابو والحشيش وسلاح أبيض ودراجة نارية مبلغ بسرقتها في نطاق بندر قنا.

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا ، إخطارًا من قسم شرطة قنا ، يفيد تمكن قوة أمنية من ضبط عامر.م ٤٣ عاما، عاطل و مقيم بمنطقة النحال ، وبحوزته كيس حشيش فيه ١٠ قطع، وزنت حوالى نصف كيلو جرام.

 

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كما تم ضبط عبدالعليم.ع ٤٠ عاما، عاطل ومقيم بمنطقة المعنا بحوزته 13 تذكرة شابو وسلاح أبيض ومبلغ مالى ودراجة نارية مبلغ بسرقتها.

تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وجارى التحقيق معهما بشأن المضبوطات والمسروقات، لإتخاذ اللازم بشأنهما والتعرف على مصدر المواد المخدرة.

تحررت المحاضر اللازمة وأخطرت الجهات النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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