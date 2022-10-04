على دفعات وبدون فوائد.. قسط مصاريف المدارس لأولادك بخطوات بسيطة

مع إنطلاق العام الدراسي الجديد تبدأ أقساط مصاريف المدارس، حيث يسعي أهالى الطلاب إلى معرفة طرق الدفع وأيضا مبالغ الأقساط التى حدتها وزارة التعليم على ثلاث أقساط تبدأ مع بداية الشهر الجاري بدفع القسط الأول من مصاريف المدارس.

تقسيط مصاريف المدارس

حددت وزارة التعليم تقسيط مصاريف المدارس على 3 دفعات، حيث يتم دفع القسط الأول من مصاريف المدارس فى أكتوبر 2022 أما القسط الثاني فيتم سداده فى يناير 2023 وفيما يخص القسط الثالث يتم دفعه فى مارس 2023.

مصاريف المدارس الحكومية

- بلغت مصاريف المدارس من رياضة أطفال حتى خامسة ابتدائي 305 جنيه.

- أم الصف السادس الإبتدائي حتي الثالث الإعدادي تبلغ مصاريفه 205 جنيه.

- مصاريف الصف الأولي الثانوي العام تبلغ 520 جنيه

- ويدفع الطلاب من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام، مبلغ 505 جنيه

- الصف الأول الثاني الفني تبلغ مصاريفه الدراسية 220 جنيه

- وتبلغ مصروفات باقي صفوف الثاني الفني 205 جنيه

- أما أبناء العاملين بالتربية والتعليم، فإنهم يستفيدون بتخفيض 50% من المصروفات الدراسية.

ابلكيشن تقسيط مصاريف المدارس

مكنت وزارة التعليم أهالى الطلاب من الاستعلام عن مصاريف المدارس من خلال الرابط التالي https://search.emis.gov.eg/ ،كما أتاحت الوزارة دفع قسط مصاريف المدارس من خلال حساب صندوق دعم وتمويل المشاريع التعليمية، ومنافذ التحصيل الإلكتروني، ومكتب البريد، بموجب الرقم القومي للطالب.

تقسيط مصاريف المدارس

ـ يبدء القسط الأول في أكتوبر 2022.



ـ فيما يتم دفع القسط الثاني يناير 2023.



ـ أما القسط الثالث يتم دفعه فى مارس 2023.

أكواد دفع أقساط مصاريف المدارس

تتضمن أكواد دفع أقساط مصاريف المدارس من خلال فوري والتى يمكن للطالاب من خلالها سداد المصروفات الدراسية بـ الرقم القومي للطالب :-

- كود السداد الكامل: 6666

- أما كود السداد بنظام التقسيط يتمضن : 66602

أقساط مصاريف المدارس

وتتضمن مبالغ أقساط مصاريف المدارس الحكومية وفقا لما حددته وزارة التربية والتعليم مايلي :-

- تبلغ قيمة القسط الأول من رياضة أطفال حتى خامسة ابتدائي 127 جنيه، والقسط الثاني 89 جنيها والثالث 89 جنيها.

- القسط الأول للصف السادس الإبتدائي يبلغ 91 جنيه والثاني 57 جنيها أما الثالث 57 جنيها.

- بالنسبة للأعدادية القسط الأولي 91 جنيها أما الثاني 57 جنيها والثالث 57 جنيها.

-وبالنسبة للقسط الأول لصف الأول الثانوي 218 جنيها والقسط الثاني 151 جنيها والثالث 151 جنيها.

- يدفع الطلاب من الصف الثانى الثانوى حتى الثالث الثانوى العام القسط الاول 203 جنيه و القسط الثاني 151 جنيها أما القسط الثالث 151 جنيها.

- أما بالنسبة للتعليم الثانوي الفني تأتي الأقساط وفق مايلي :-

طلاب الصف الأول الثانوي الفني يدفعون القسط الاول 108 جنيه والثاني 56 جنيها والثالث 56 جنيهًا.

طلاب الصف الثاني الثانوي الفني، يدفعون القسط الاول 93 جنيها أما القسط الثاني 56 جنيها والقسط الثالث يبلغ 56 جنيها .

تقسيط مصاريف المدارس بدون فوائد

ومع بداية تحصيل أول أقساط مصاريف المدارس، قدمت العديد من البنوك عروضا ن أجل تقسيط مصاريف المدارس بدون فوائد كبنك مصر وغيره من البنوك التى تسعي لتخفيف الأعباء على كاهل المواطنين والاستعداد الأمثل للعام الدراسي الذى بدأ بالفعل فى 1 أكتوبر .