رسميا أول إقالة في الدوري الإسباني.. إلتشي يطيح بمدربه فرانسيسكو

أعلن نادي إلتشي الإسباني، اليوم، الثلاثاء، عن إقالة مديره الفني فرانسيسكو رودريجيز، بعد نتائج الفريق الكارثية مؤخرا في الدوري الإسباني.

وكان إلتشي قد تلقى هزيمة أمام مضيفه رايو فايكانو بنتيجة 2-2، في ختام الجولة السابعة من مسابقة الدوري الإسباني.

وقال إلتشي في بيان رسمي: "يود النادي أن يشكر المدرب على عمله والتزامه. ونجاحه في إبقاء الفريق في لا ليجا الموسم الماضي"، في إشارة الى إنهائه الدوري المحلي في المركز الثالث عشر.

وخاض إلتشي 7 مباريات حتى الآن هذا الموسم، وفشل في تحقيق الفوز في أي مباراة حيث تلقى 6 هزائم وتعادل في مباراة وحيدة، حصد منها نقطة.

وكان إلتشي في طريقه مساء أمس، الإثنين، للحصول على نقطته الثانية قبل أن تهتز شباكه بهدف في الوقت القاتل أمام مضيفه رايو فايكانو (1-2)، ما دفع الإدارة الى اتخاذ قرارها بالتخلي عن المدرب البالغ 44 عاما والذي استلم هذا المنصب في نوفمبر 2021.

ويحتل إلتشي المركز الأخير في سلم ترتيب الدوري الإسباني، بعد خسارته 5 مباريات متتالية في الليجا.

وبات فرانسيسكو رودريجيز أول مدرب يخسر منصبه منذ بداية الموسم الحالي من الدوري الإسباني.