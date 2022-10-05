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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

اتفقت مع عشيقها على قتله.. المتهمون بقتل زوجها ببولاق الدكرور أمام الجنايات

صدى البلد

تنظر محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بزينهم، جلسة محاكمة سيدة وعشيقها، لاتهامهما بقتل الزوج بالاشتراك مع شقيقة المتهمة الأولى، بمنطقة بولاق الدكرور.

وطالب دفاع المجني عليه، من هيئة المحكمة خلال أولى جلسات محاكمة المتهمين، بتعويض مدني بمبلغ 101 ألف جنيه، وطالب بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين.

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وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة رجل في العقد الرابع من عمره، سقط من الطابق الرابع، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارة إسعاف لمحل البلاغ.

وبعمل التحريات تبين أن الزوجة وعشيقها وراء ارتكاب الجريمة، حيث اتفقا فيما بينهما على الزواج، فقررا إجبار المجني عليه على الطلاق، فوضعا خطة لتعذيبه بدأت بوضع مخدر في القهوة وتقييده بالحبال، والاعتداء عليه بالضرب المبرح وإحداث إصابته، وقاما بممارسة الرزيلة أمام عيناه، مما أدى إلى إيذائه جسديا ومعنويا، والتخلص من حياته.

وتمكنت القوات من القبض على السيدة وعشيقها، وكذلك شقيقتها لمشاركتها في الجريمة والتستر على مرتكبيها.

 

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