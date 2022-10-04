دبلوماسي أوكراني يشعل توترا بين روسيا وأحد حلفائها.. تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، استدعاء سفير كازاخستان في موسكو، احتجاجا على عودة السفير الأوكراني الذي دعا إلى قتل أكبر عدد ممكن من الروس، إلى عمله في أستانا.

وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في بيان "هذا الشخص ظهر مجددا في العاصمة الكازاخية، ومن الواضح أنه ليس هناك كي يجمع متعلقاته ويأخذ أسرته. يحضر علانية حفلات الاستقبال الدبلوماسية كرئيس للبعثة الدبلوماسية. وفي ضوء الظروف المذكورة أعلاه، تم استدعاء سفير جمهورية كازاخستان كوشيرباييف في 4 أكتوبر، إلى مقر وزارة الخارجية الروسية، حيث تم إبلاغه بأن هذا الوضع غير مقبول إطلاقا".

وأشارت زاخاروفا إلى أن موسكو تتوقع من الجانب الكازاخستاني، ليس فقط اتباع روح علاقات التحالف مع روسيا، ولكن أيضًا نص تشريعاته الخاصة - "تنص المادة 147 من القانون الجنائي لجمهورية كازاخستان على العقاب بالسجن ما يصل إلى 7 سنوات بتهمة التحريض على الكراهية العرقية- وأنها لن تسير خلف كييف و" تتخذ إجراءات للطرد النهائي السريع لهذا القومي البغيض".

وأكدت زاخاروفا أن موسكو غاضبة من تطور الوضع بخصوص السفير الأوكراني في كازاخستان، الذي "غادر" إلى كييف في 8 سبتمبر، قائلة، إنه على الرغم من تأكيدات أستانا، بأن فروبليفسكي سيغادر كازاخستان بلا رجعة في أقصر وقت ممكن و "لن يعود أبدًا" إلى أستانا، لم يتم الوفاء بالوعود.