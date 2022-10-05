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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أودي تحول المحركات للعمل بالكهرباء في 2027 ونهاية محركات الغاز 2033.. صور

أودي Q4 E TRON
أودي Q4 E TRON

كشفت شركة أودي عن إطلاق طرازات جديدة بالكامل تعمل بالكهرباء بداية من عام 2026 ، وذلك قبل أن تقضي تماما علي محركات الاحتراق الداخلي في عام 2033 ، وذلك يؤكد أن أودي ستقوم بإنتاج العديد من السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة من خلال مجموعة سياراتها المستقبلية  .

أودي Q4 E TRON

ومن جانبه أوضح أوليفر هوفمان  رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة أودي قائلا " إن العلامة التجارية ستمتلك سيارات كهربائية في جميع قطاعاتها الأساسية بحلول عام 2027".

وتابع هوفمان قائلا " لننظر معا إلى مفهوم السيارة A6 E TRON لنعرف أنه يعطي رؤية واضحة للغاية للسيارات الشخصية القادمة موضحا  أن أودي تعني " افانت " وأفانت تعني أودي وذلك في إشارة إلى طرازات أفانت الرياضية عالية الأداء التي قال أنها ستدخل ضمن التحول الكهربائي ".

أودي Q4 E TRON

علاوة علي ذألك فأن أودي تعمل علي أن تكون سيارات المدينة كهربائية بالكامل وذألك من خلال إطلاق مفهوم AI- ME  .

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تصميم مختلف كليا وقوة حصانية خارقة.. خليفة أودي R8 ترسم طريق التحول الكهربائي

ونوه رئيس البحث والتطوير: " لدينا تركيز واضح على سيارات المدينة ونحن نفكر خارج الصندوق، و نشهد ارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية  الصغيرة ".

أودي Q4 E TRON


والجدير بالذكر إن شركة أودي تعمل علي إنتاج مشروع تسميه  "أرتميس " والذي سينتج عنه سيارات كهربائية  EV  معادلة للفاخرة A8 .

أودي Q4 E TRON

واختتم رئيس مركز البحث والتطوير في أودي قائلا " أن سيارة TT  كانت مفاجأة كبيرة وقت ظهورها  ، ولم تكن  أسرع سيارة رياضية ، لكنها ظلت ذات تصميم مدهش وفريد ​​من نوعه ، والسيارة   R8  سيارة خارقة حقيقية ، وكانت أيضا مفاجأة ".

عام 2026 أوليفر هوفمان رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة أودي سيارة A6 E TRON السيارات الكهربائية

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