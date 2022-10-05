أودي تحول المحركات للعمل بالكهرباء في 2027 ونهاية محركات الغاز 2033.. صور

كشفت شركة أودي عن إطلاق طرازات جديدة بالكامل تعمل بالكهرباء بداية من عام 2026 ، وذلك قبل أن تقضي تماما علي محركات الاحتراق الداخلي في عام 2033 ، وذلك يؤكد أن أودي ستقوم بإنتاج العديد من السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة من خلال مجموعة سياراتها المستقبلية .
ومن جانبه أوضح أوليفر هوفمان رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة أودي قائلا " إن العلامة التجارية ستمتلك سيارات كهربائية في جميع قطاعاتها الأساسية بحلول عام 2027".
وتابع هوفمان قائلا " لننظر معا إلى مفهوم السيارة A6 E TRON لنعرف أنه يعطي رؤية واضحة للغاية للسيارات الشخصية القادمة موضحا أن أودي تعني " افانت " وأفانت تعني أودي وذلك في إشارة إلى طرازات أفانت الرياضية عالية الأداء التي قال أنها ستدخل ضمن التحول الكهربائي ".
علاوة علي ذألك فأن أودي تعمل علي أن تكون سيارات المدينة كهربائية بالكامل وذألك من خلال إطلاق مفهوم AI- ME .
ونوه رئيس البحث والتطوير: " لدينا تركيز واضح على سيارات المدينة ونحن نفكر خارج الصندوق، و نشهد ارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية الصغيرة ".
والجدير بالذكر إن شركة أودي تعمل علي إنتاج مشروع تسميه "أرتميس " والذي سينتج عنه سيارات كهربائية EV معادلة للفاخرة A8 .
واختتم رئيس مركز البحث والتطوير في أودي قائلا " أن سيارة TT كانت مفاجأة كبيرة وقت ظهورها ، ولم تكن أسرع سيارة رياضية ، لكنها ظلت ذات تصميم مدهش وفريد من نوعه ، والسيارة R8 سيارة خارقة حقيقية ، وكانت أيضا مفاجأة ".