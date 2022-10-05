أودي تحول المحركات للعمل بالكهرباء في 2027 ونهاية محركات الغاز 2033.. صور

كشفت شركة أودي عن إطلاق طرازات جديدة بالكامل تعمل بالكهرباء بداية من عام 2026 ، وذلك قبل أن تقضي تماما علي محركات الاحتراق الداخلي في عام 2033 ، وذلك يؤكد أن أودي ستقوم بإنتاج العديد من السيارات الكهربائية خلال السنوات المقبلة من خلال مجموعة سياراتها المستقبلية .

أودي Q4 E TRON

ومن جانبه أوضح أوليفر هوفمان رئيس قسم الأبحاث والتطوير في شركة أودي قائلا " إن العلامة التجارية ستمتلك سيارات كهربائية في جميع قطاعاتها الأساسية بحلول عام 2027".

وتابع هوفمان قائلا " لننظر معا إلى مفهوم السيارة A6 E TRON لنعرف أنه يعطي رؤية واضحة للغاية للسيارات الشخصية القادمة موضحا أن أودي تعني " افانت " وأفانت تعني أودي وذلك في إشارة إلى طرازات أفانت الرياضية عالية الأداء التي قال أنها ستدخل ضمن التحول الكهربائي ".

أودي Q4 E TRON

علاوة علي ذألك فأن أودي تعمل علي أن تكون سيارات المدينة كهربائية بالكامل وذألك من خلال إطلاق مفهوم AI- ME .

ونوه رئيس البحث والتطوير: " لدينا تركيز واضح على سيارات المدينة ونحن نفكر خارج الصندوق، و نشهد ارتفاع في الطلب على السيارات الكهربائية الصغيرة ".

أودي Q4 E TRON



والجدير بالذكر إن شركة أودي تعمل علي إنتاج مشروع تسميه "أرتميس " والذي سينتج عنه سيارات كهربائية EV معادلة للفاخرة A8 .

أودي Q4 E TRON

واختتم رئيس مركز البحث والتطوير في أودي قائلا " أن سيارة TT كانت مفاجأة كبيرة وقت ظهورها ، ولم تكن أسرع سيارة رياضية ، لكنها ظلت ذات تصميم مدهش وفريد ​​من نوعه ، والسيارة R8 سيارة خارقة حقيقية ، وكانت أيضا مفاجأة ".