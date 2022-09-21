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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

صور تجسسيه لسيارة أودي RS Q5 أثناء اختبارها

سيارة أودي RS Q5
سيارة أودي RS Q5

كشفت شركة أودي عن تحديثات لسيارة أودي RS Q5 الهجينية ، كما أنها من المفترض أن تظهر لأول مرة في وقت ما من العام المقبل ، حيث قام مصورين التجسس بالتقاط صور لها أثناء اختبارها وذألك اظهر لغة تصميمها الجديدة ، بالإضافة إلي تزويدها بمحرك كهربائي .

سيارة أودي RS Q5

ظهرت سيارة أودي RS Q5 بنموذج أولي هجين، وذألك يظهر من خلال تصميم الواجهة الأمامية، ومنفذ شحن على الرفرف الأيمن الخلفي للسيارة، حيث انه من الصعب رؤية التفاصيل الصغيرة ولكننا نعتقد أنها نسخة RS.

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كما أن سيارة أودي RS Q5 تم اختبارها بجانب سيارتين من أودي وهما RS - RS4 وRS7، RS Q5، حيث أصدرت السيارة الاختبارية صوت واضح للغاية عند التسارع وهو تلميح قوي أن هذا بالفعل هو النسخة عالية الأداء من سيارة أودي RS Q5.

سيارة أودي RS Q5

ستقدم سيارة أودي RS Q5 النسخة المكهربة بمحرك سداسي الأسطوانات مزدوج التيربو سعة 2900 سي سي ، وبالتالي فإن مجموعة نقل الحركة ستركز على الأداء بدلاً من الكفاءة، بالإضافة إلي تزويدها  ببطارية صغيرة توفر حوالي 20 كم / ساعة من النطاق الكهربائي.

سيارة أودي RS Q5

والجدير بالذكر أن سيارة أودي RS Q5 لا تزال في المراحل الأولى من التطوير، ولن تكون جاهزة لإطلاقها في السوق قبل النصف الثاني من عام 2024، ونتوقع معرفة المزيد عنها في الأشهر المقبلة.

أودي الهجينية العام المقبل

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