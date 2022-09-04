أودي RS6 أفانت تحصل على ترقيات خارقة بقوة 1200 حصان | شاهد

اكتسبت سيارة أودي RS6 شهرة واسعة عالمياً وحققت نجاحات كبيرة كواحدة من أشهر إصدارات العلامة التجارية الألمانية على الإطلاق، وكان لجيل C7 من أودي RS6 صدى واسع بفضل محركها القوية TFSi V8 مزدوج التيربو.

Audi RS6 Avant

تلقت سيارة أودي RS6 Avant ضبطًا مع مشعبات العادم المطورة، وبوابات النفايات، وجسم الخانق بواسطة شركة تيربو سيستم المتخصصة في تعديل السيارات كما تلقت أيضًا مستشعرات خريطة 4 بار من SRM ومرحلة حقن الميثانول المائي 3 من Snow Performance، إلى جانب مبرد شحن Forgeمع مضخة مبرد داخلي CWA 100-3، ومضخة وقود مزدوجة الضغط المنخفض، ووقود عالي الضغط مضخات من Autotech.

Audi RS6 Avant

قام مالك السيارة برسم الخرائط بنفسه باستخدام أداة Dynospectrum والنتيجة هي إنتاج 1200 حصان (894 كيلوواط) و 1069 رطل قدم (1450 نيوتن متر) من عزم الدوران ، ولكن فقط عند استخدام وقود أوكتان 102.

Audi RS6 Avant

يمكن أن تصل سرعة RS6 Avant المعدلة إلى 62 ميلاً في الساعة (100 كيلومتر في الساعة) في 2.57 ثانية، وتبلغ سرعتها القصوى 217 ميلاً في الساعة (350 كم / ساعة)، تم تسجيل ربع ميل في أقل من 10 ثوانٍ.

Audi RS6 Avant

كان اللون الأسود هنا عبارة عن غلاف، بينما تم تنفيذ التصميم بالكامل بواسطة DGM Performance، وهي شركة ضبط مقرها بلجيكا، وتأتي السيارة مع نظام التحكم الديناميكي بالقيادة مع رافعة هوائية 3P بالإضافة إلى مجموعة من عجلات Vossen السوداء اللامعة HF-2 مقاس 22 بوصة.

Audi RS6 Avant

يظهر مقطع الفيديو المرفق كيف تبدو السيارة الألمانية الشهيرة بعد الترقيات الخارقة التي حصلت عليها.