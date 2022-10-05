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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

صندوق النقد يشيد بخطوات مصر لحماية الجنيه.. واتفاق القرض الجديد خلال أسابيع

صندوق النقد الدولي:
صندوق النقد الدولي: اتفاق حول القرض الجديد لمصر خلال أسابيع

رحبت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، بالخطوات التي اتخذتها مصر لحماية عملتها المحلية"الجنيه"، متوقعة التوصل إلى اتفاق بشأن برنامج القرض الجديد لمصر خلال أسابيع.

وأضافت مديرة صندوق النقد الدولي في حوار مع فضائية العربية "نحن نعمل مع السلطات في مصر عن قرب.. ونشهد إجراءات اتخذتخها السلطات تسير في الاتجاه الصحيح الذي يجعلنا نتوصل لبرنامج القرض الجديد ليس خلال أشهر ولكن خلال أسابيع".

وتابعت جورجيفا "مصر اتخذت بعض الخطوات للحد من فقدان الاحتياطيات الأجنبية لحماية عملتها المحلية .. هذه خطوات مرحب بها.. لكننا نعتقد أنه يجب القيام بالمزيد.. لأن النزيف في الاحتياطيات يضع مصر في موقف صعب".

وقالت مديرة صندوق النقد الدولي "نحن حاليا في المرحلة التي نرى فيها المزيد وجها لوجه .. وبالتالي أنا متفائلة بشأن آفاق البرنامج في المستقبل القريب".

اتفاق قريب

وفي وقت سابق، قالت جورجيفا إن توقيع اتفاقات على مستوى الخبراء لتمويل مصر وتونس سيتم "قريبا جدا".

وأضافت "يمكنني أن أؤكد أن هناك مناقشات في مرحلة متقدمة جدا مع الدولتين - مصر وتونس -  لإبرام اتفاقات على مستوى الخبراء.. من الصعب التنبؤ إن كان ذلك سيستغرق أياما أم أسابيع، لكنه سيكون قريبا جدا".

وتابعت مديرة صندوق النقد الدولي "ننظر في أمر برامج كبيرة.. يتم اتخاذ قرار بشأن الحجم عادة عبر المفاوضات ويتم التوصل لاتفاق نهائي بشأنه مع السلطات".

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على جانب آخر، قالت جورجيفا إن ما بين 10 و20 دولة معظمها في إفريقيا، تقدمت بطلب للحصول على تمويل من الصندوق.

وأشارت إلى أن 41 مليون شخص في جميع أنحاء العالم العربي، معرضون لانعدام الأمن الغذائي، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي سيضم صوته لمحاربة قيود التجارة على المواد الغذائية، في محاولة لتخفيف الوضع.

وكان الصندوق كشف عن تلقى طلبات من 16 دولة للحصول على تمويل بقيمة تصل إلى 90 مليار دولار، منذ بدء الحرب الروسية في أوكرانيا.

وسبق أن أكد متحدث باسم صندوق النقد الدولي التزام الهيئة بالعمل مع السلطات المصرية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي، والتعامل مع الآثار غير المباشرة للحرب في أوكرانيا.

من جهته، صرح وزير المالية الدكتور محمد معيط، بأن مصر تأمل في التوصل قريبا في اتفاق بشأن  برنامج مساعدة صندوق النقد الدولي، موضحا أن الصندوق لم يطلب رفع الدعم عن الخبز أو السلع التموينية أو إلغاء المبادرات التموينية.

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