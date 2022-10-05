وحشتوني.. نادية الجندي تفاضل بين عدة سيناريوهات للعام القادم

شاركت الفنانة نادية الجندي صورة جديدة في أحدث ظهور عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتبت: "الحمد لله رجعنا مصر بالسلامة من لبنان أنا ومحمد مختار في سهرة جميلة لتلبية دعوة صديقنا العزيز الدكتور هراتش بمناسبة عيد ميلاده كل سنة وهو طيب".

وتابعت: "ان شاء الله بقرأ حالياً سيناريوهات أعمال جديدة سوف اختار بينهم الأفضل للعام القادم وحستوني اوي".

وحرص الفنان هاني شاكر على حضور عيد ميلاد صديقه خبير التجميل هراتش، فى الحفل الذي أقامه داخل أحد فنادق العاصمة اللبنانية بيروت.

وشهد الحفل حضور عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع وعلى رأسهم الفنانة الكبيرة نادية الجندي والمنتج محمد مختار ومادلين مطر والراقصة إليسا، بالإضافة إلى مجموعة كبيرة من أصدقاء هراتش الذين أشعلوا الحفل بالرقصات المختلفة.

وقدم الفنان هاني شاكر خلال الحفل مجموعة كبيرة من أشهر أغانيه القديمة والجديدة بالإضافة إلى مجموعة من أغاني زمن الفن الجميل التى تفاعل معها الحضور.