تعرف على أهم الكتب التي تناولت حرب اكتوبر

تناولت عدة كتب نشرتها دار الشروق، انتصار السادس من أكتوبر 1973 من عدة مستويات وجوانب تكمل بعضها البعض. إما حربيا أو دبلوماسيا أو ما دار في كواليس الانتصار الخالد للجيش المصري العظيم في ذلك اليوم المجيد من تاريخ مصر.



ومن اهم الكتب التي رشحتها الدار:



خلف خطوط العدو - اللواء أسامة المندوه



يروي الكتاب قصة بطولة من أروع البطولات التي قام بها رجال القوات المسلحة خلال حرب أكتوبر 1973، تتمثل في مجموعة استطلاع مصرية «المجموعة لطفي»، بقيادة النقيب «أسامة المندوه»، دفعتها القيادة للتمركز خلف خطوط العدو وفي قلب تجمعاته، حيث مركز القيادة والسيطرة الإسرائيلي الرئيسي في«أم مرجم» و«مطار المليز» الحربي، في وسط سيناء. يسرد الكتاب بأسلوب سلس وجذاب ومشوق كيف نجحت «المجموعة لطفي» في أن تَعُدَّ على العدو حركاته وسكناته وآلياته في عمق سيناء، والإسهام في الكشف المبكر عن نواياه لمدة ستة أشهر بدأت مع آخر يوم 6 أكتوبر. والكتاب يبرز التلاحم الرائع بين رجالنا خلف خطوط العدو والمواطنين المصريين من قبائل سيناء، الذين كانوا خير مُعين لهم على تنفيذ مهامهم الجسام، حتى تحقق النصر.



شاهد على الدبلوماسية المصرية في نصف قرن - منير زهران



- الكتاب عبارة عن شهادة نابضة بالحياة لواحدٍ من أهمِّ وأنبغ رجالات الدبلوماسية المصرية على مدار تاريخها الطويل؛ فقد كان مشاركًا وشاهدًا على أكبر الأحداث التي انغمست فيها وزارة الخارجية المصرية عبر النصف الثاني من القرن العشرين. وضمن ما يعرض الكتاب، بوصف بديع مفعم بالمعلومات الجديدة والمثيرة، دور الدبلوماسية المصرية في حرب أكتوبر 1973، من موقع مؤلفه في وفد مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك خلال تلك الفترة.

حكاية مصري مع إسرائيل - د. إبراهيم البحراوي



الكتاب يقدم تجربة يمتزج فيها الخاص بالعام، توضح كيف يمكن لعبارات مكتوبة بالعِبرية على جدران بيوت بورسعيد في ذروة العدوان الثلاثي أن تُغير من مستقبل شاب يكتشف العالم من حوله في لحظة مُلتهبة. كما تبين الصراع النفسي القاسي الذي مر به د. إبراهيم البحراوي وأبناء جيله تجاه معاهدة السلام عام 1979، وقد كان من قبل مُتواجدًا "مُقاتلًا" في ساحات الحروب، وحاضرًا لاستجواب الأسرى الإسرائيليين، ومُطلعًا على الوثائق السرية الإسرائيلية عن حرب أكتوبر 1973.

عند مفترق الطرق - محمد حسنين هيكل



مجموعة مقالات عربية لمحمد حسنين هيكل تناول فيها فترة هامة وحاسمة في تأثيرها ليس فقط على مستوى تاريخ الشعب المصري والأمة العربية ولكن أيضا على حياته الشخصية والمهنية وهي حرب أكتوبر 1973.



طابا.. كامب ديفيد.. الجدار العازل - نبيل العربي



يقدم الدكتور نبيل العربي في هذا الكتاب الحقيقة الكاملة عن مُجريات ملف المفاوضات «المصرية - الإسرائيلية» التي انتهت باسترجاع طابا واستكمال تحرير الأرض المصرية، وقد كان الدكتور نبيل العربي رئيس الوفد المصري في هذه المفاوضات التي اعتُبرت انتصارًا دبلوماسيًّا ساحقًا. غير أن المؤلف يأخذنا إلى جذور القضية منذ عام 1967، ويكشف من موقعه المهم في أروقة الدبلوماسية المصرية والعالمية باعتباره من صُناع الحدث، عن أهم محطات الصراع العربي الإسرائيلي منذ ذلك الحين.

