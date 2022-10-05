أحد أبطال فيلم مصري: الإحساس بالانتماء للبلد فطرة سليمة

كشف محمد أسامة، أحد أبطال فيلم مصري، أهمية المشروع الدرامي الثقافي، قائلا إنها فرصة عظيمة له لتلقي دعوة من الشئون المعنوية بالتعاون مع وزارة الهجرة لعمل معايشة مع قوات المظلات والصاعقة.

وأضاف “أسامة”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “صباح الورد” المذاع عبر فضائية “ten”، أن المصريين بالخارج يكون لديهم وطنية بدرجة مرتفعة، كما أنهم دائما ما يقومون بمتابعة أخبار مصر، معقبا: “أعيش بالخارج منذ 12 عاما، وعندما أتت لي دعوة كان لدي مشاعر كثيرة وكنت أريد خوض تلك التجربة، وأول ما بدأت أتعايش معها شعرت أن الموضوع أكبر مما كنت متخيل”.

وأوضح أنهم قضوا معايشة كاملة منذ الصباح وطابور اللياقة البدنية، ثم التدريبات التي كانت حقيقية، لافتا إلى أن فيلم “مصري” لم يكن فيلما لكنه كان تجربة ومعايشة، معقبا: “الفيلم كان إيقاعه سريعا ولم يغطِ كل شيء، وقمنا بأشياء كثيرة لأنه كان وقته صغيرا”.

وأشار إلى أن ردود الفعل على الفيلم كانت كبيرة جدا، متابعا أن الإحساس بالانتماء للبلد يعتبر فطرة سليمة.