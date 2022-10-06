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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تنظم Hack The Climate Hackathon للتكيُّف مع التغيرات المناخية.. تفاصيل

اكاديمية البحث العلمى
اكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا

أعلنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا في ضوء رؤية مصر 2030 للتنمية والتطوير ومع الجهود الوطنية المبذولة للحــد من التغير المناخي، عن تنظيم Hack The Climate Hackathon لتطوير حلول للتكيُّف مع التغيرات المناخية .

وأوضحت أن الهاكاثون هيكون مساحـة تجمع روَّاد الأعمال وصناع القرار وكل المهتمين بالبيئة، بهدف تبادل الأفكـار والعمل على تطوير ابتكارات للحد من والتكيُّف مع التغيرات المناخية. بالإضافــة إلى ان روَّاد الأعمال هيكون عندهم الفرصـة لعرض أفكــارهم الرائدة أمــام المستثمرين، وفقًا لمعايير اختيار مُحددة هيتم الإعلان عنها.

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في ختام الدورة السادسة|البحث العلمي تدعم 323 مشروعا بتحدي مصر لإنترنت الأشياء

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تنسيق الجامعات الخاصة 2022 .. الفرصة مستمرة للتقديم حتى هذا الموعد

وكانت قد اعلمنت أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا أنه سيتم فتح باب التقدم لمجموعة من المنح المدعومة من خلال مشروع U-SOLVE 2022، وتلك المنح موجهة  لرواد الأعمال والشركات الناشئة الجديدة على أن تكون الأفكار المقدمة بهدف مواجهة تحديات التنمية الحضرية المستدامة في المدن ، وكذلك هناك فرصة لقبول الأفكار من القطاعات الإبداعية والثقافية التى ينتج عنها تأثيرًا حقيقيا ،لمزيد من التفاصيل للتقديم على المنحة:
http://www.asrt.sci.eg/all-news/media-releases/u-solve-7/


فى إطار شراكة  أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا في  مشروع U-SOLVE ضمن برنامج ENI CBC Med  لدعم أصحاب المشاريع المبتكرة المتنامية ذات التأثير المحلى لتعزيز تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في المدن الحضرية ، وذلك إيماناً بقدرة رواد الأعمال ، وخاصة الشباب ، على تحويل الأفكار إلى أعمال ومشاريع حقيقية وفعلية لبناء نظام بيئى متكامل.

أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا رؤية مصر 2030 التغيرات المناخية المنح المدعومة مشروع U-SOLVE 2022 برنامج ENI CBC Med

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