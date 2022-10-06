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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ دمياط تشهد الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف وتُكرم حفظة القرآن الكريم

احتفالبه المولد النبوى
احتفالبه المولد النبوى

شهدت  الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء اليوم الأربعاء، الاحتفال الذى نظمته الهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة بذكرى المولد النبوي الشريف  بالصالة الرياضية المغطاة بمدينة رأس البر.

حيث جاء الاحتفال بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و العقيد دكتور سعيد عبد الخالق المستشار العسكرى للمحافظة و النائب محمد عبد الوهاب عضو مجلس النواب  ووليد الشهاوى رئيس الوحدة المحلية لمدينة رأس البر وقيادات الاوقاف والازهر الشريف و الشباب والرياضة والتربيه والتعليم، كما بدأت مراسمه بعزف السلام الجمهورى وتلاوة آيات من القرآن الكريم كما قدمت فرقة رضوان المرعشلى للانشاد الدينى أروع التواشيح الدينية فى مدح النبى الكريم ..

هذا وقد تقدمت "محافظ دمياط" بأسمى آيات التهنئة إلى فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بمناسبة الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، كما هنأت أبناء دمياط بهذه المناسبة العطرة، داعية الله أن يعيدها على مصرنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار والرفعة والاستقرار، كما أكدت "محافظ دمياط" خلال الكلمة التى القتها على أهمية التحلى بالصفات والأخلاق والآداب التى دعانا إليها رسلنا الكرام الذين جاءوا نورًا وهداية للبشرية جمعاء، وأكدت أيضاً أنه من الضرورى تربية أبنائنا وبناتنا على ذلك كى نبنى اجيالا قوية قادرة على النهوض ببلدنا الغالية. 
فيما وقد القى فضيلة الشيخ محمد سلامة مدير مديرية الاوقاف و فضيلة الشيخ يسرى سليمان مدير التعليم الاعدادى بالإدارة المركزية لمنطقة دمياط الازهرية كلمة استهلاها بتقديم التحية إلى الدكتورة منال عوض محافظ دمياط لرعايتها هذا الحفل الكريم بمناسبة مولد الهادى، كما تحدثا عن أخلاق نبى الرحمة وصفاته الشريفة.

هذا وقد كرمت "الدكتورة منال عوض" ٢٠ من حفظة القرآن الكريم بالازهر الشريف والأوقاف  حيث هنأتهم بما أنعم الله عليهم بحفظ كتابه الكريم، متمنية لهم دوام النجاح والتوفيق
وجاءت اسماء المكرمين أولا بمديرية الاوقاف ..

احمد رضا " إمام " ، محمد عبد العزيز " إمام " ، محمد شنب " فنى تحفيظ قرآن " ، محمد الموافق " مبتهل " ، مصطفى فلفلة " قارئ" ، محمود الغرباوي " خطيب " ، الصابر الشرنوبى  ، السعيد كراوية،  مالك الجداوى " طالب" ، سلمى تلاش " طالبة "

ثانياً المكرمين بالازهر الشريف

أروى الكيلاني،  مريم السيد ،منى الشربينى ، شهد ابراهيم، كنزى المليجي ، عائشة الشيوخى  ، مودة خلف ،إسراء فودة ، نيرة مطاوع ، عمر السيد

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دمياط احتفال الأوقاف الازهر الشريف قيادات الاوقاف منال عوض محافظ دمياط

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