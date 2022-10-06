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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

زراعة عين شمس تنظم فاو موديل تحت عنوان الرواد الزراعيين

جامعة عين شمس
جامعة عين شمس

نظمت كلية الزراعة بجامعة عين شمس FAO Model  فاو موديل عين شمس تحت عنوان “الرواد الزراعيين”، بقاعة المؤتمرات الكبرى بالكلية، تحت رعاية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور عبد الفتاح سعود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد جلال، عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، والدكتور هشام الحريري، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ومشرف النموذج بكلية الزراعة، والدكتورة  نجلاء عبيد، وبحضور كل من ممثلي منظمة الفاو بالقاهرة وأعضاء هيئة التدريس.

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كما استضافت نماذج الفاو على مستوى الجامعات المصرية وهم “القاهرة - الزقازيق -  الفيوم - بني سويف – أسيوط – المنيا - الوادي الجديد - جنوب الوادي- الأزهر”، وذلك يوم الأربعاء الموافق 5 أكتوبر بقاعة المؤتمرات بكلية الزراعة جامعة عين شمس.

وتضمن المؤتمر موضوعات عن “الزراعة الذكية مناخيا”، وعن التغير المناخي والمنح والجهات المانحة وكلمة المنظمة وكلمة الدكتور أحمد جلال، عميد الكلية، والمسئولة عن نموذج الفاو بجامعة عين شمس.

وتم عرض مشاريع لطلاب competition FAOJect السنوية، والتي تقدم حلولا مبتكرة وتقنیات حدیثة مع إمكانية تطبيق نتائجها والاستفادة منها ميدانياً، وتم التحكيم من قبل منظمة الفاو وشركتي ومحكم من جامعة عين شمس الدكتور أشرف بكري، رئيس قسم الوراثة بجامعة عين شمس، وأعلنت المشاريع الفائزة فى آخر اليوم من جامعات “جنوب الوادى – القاهرة – عين شمس، وهي Azola” Greeno – Greenix – Hast".

وتم تكريمهم من قبل المنظمة وتسليمهم الشهادات بجانب حضورهم مؤتمر الشباب المحلي بالجامعة الأمريكية يوم ٨ و٩ أكتوبر القادم بجانب حصولهم مسبقا على تدريب تحت إشراف الفاو في Policy brief.

وحصلت الفرق الفائزة على  دراسة جدوى من شركة "مشروعك، و توفير Intership كاملة لأول ثلاث فرق داخل منظمة الفاو لمدة شهر كامل خلال عام ٢٠٢٣.

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