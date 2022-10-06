خطوات الدفع الإلكتروني للمصروفات الدراسية بـ جامعة عين شمس

طبقت جامعة عين شمس، عدة آليات لدفع المصروفات الدراسية الكترونيا للطلاب "عن بعد"، عن طريق عدة خدمات إلكترونية أو عبر التحويلات البنكية، منعا للتكدس داخل الجامعة وحرصا على سلامة الطلاب من فيروس كورونا بالاضافة الي حجب نتائج الامتحانات لغير المسددين للمصروفات الدراسية .

وتتيح عدد من شركات الدفع الإلكتروني لطلاب الجامعات، خدمة دفع مصاريف الجامعة إلكترونيًا دون الحاجة إلى الذهاب إلى شئون الطلبة والوقوف في طوابير طويلة.

يمكن الآن دفع المصروفات الدراسية إلكترونياً من خلال ماكينات فورى أو التحويلات البنكية لبنك مصر من خلال الرابط الخاص بالدفع الإلكتروني ويمكنك مشاهدة أيضا فيديو توضيحي لكيفية إتمام عملية الدفع سواء عن طريق فوري أو بنك مصر من خلال هذا

الرابط.

وكشف جامعة عين شمس طريقة دفع المصروفات االدراسية للطلاب المستجدين وخطوات الدفع الالكتروني .

وتضمنت الشروط ما يلي:



*على الطلاب المستجدين ضرورة استخراج فيزا الدفع الإلكتروني من أحد البنوك الآتية (بنك مصر- البنك الأهلي- بنك القاهرة- البنك الزراعي- البنك التجاري الدولي).

*إيداع مبلغ مالي مناسب داخل الفيزا قبل التوجه إلى الكلية بــ48 ساعة حد أدنى عن طريق البنك أو أي ماكينة صراف آلي يكفي لدفع المصروفات المطلوبة مع مراعاة أن أي خدمة إضافية مثل اشتراك المترو لها رسوم إضافية.

*التوجه إلى الكلية في اليوم المحدد طبقا للجدو المعلن على موقع الكلية، ودفع المصروفات في الخزينة عن طريق الفيزا المستخرجة سابقا.

*يمكن استخدام الفيزا الخاصة بالدفع للوالد- الوالدة- الأخ- الأخت فقط لا غير.



طريقة دفع المصروفات الدراسية جامعة عين شمس عن طريق فوري :



يقوم الطالب بالدخول على منصة جامعة عين شمس الذكية من خلال

https://www.asu.edu.eg

-اختيار اسم الكلية من القائمة.

-عمل login، والدخول عن طريق كتابة الرقم القومي كاسم مستخدم username.

وبالنسية للوافدين كتابة رقم جواز السفر.

-كتابة كلمة المرور لجميع الطلاب وهي (Abcd1234).

-سوف يطالب النظام بادخال باسورد جديد.

-احتفظ بالباسورد الجديد الذي سيتم انشائه لاستخدامه فيالمرات القادمة.

-تظهر لوحة التحكم الخاصة بك، تأكد أن اسمك مدون بشكل صحيح.

-من قائمة المدفوعات اختار المدفوعات المستحقة.

-تظهر شاشة تعرض قيمة المصروفات المستحقة عليك، وفي حالة عدم مطابقة القيمة الفعلية المفروض سدادها توجة إلى وحدة القبول والتسجيل بإدارة شئون التعليم والطلاب بكليتك.

-بعد التاكد من صحة بياناتك وصحة قيمة المصروفات قي بالضغط علي ادفع.

-تظهر شاشة توضح طرق السداد اظغط علي فوري.

يظهر رقم مرجعي للدفع في ماكينة فوري ويجب الدفع خلال ساعتين منذ الحصول علي الرقم.

احتفظ بإيصال الدفع وقم بتصويرة.