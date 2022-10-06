عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ قنا يشهد إنطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى الثامن

مؤتمر دندرة الثقافى
مؤتمر دندرة الثقافى

 


شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافى، فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى في نسخته الثامنه، والذى يحمل عنوان "ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية" والذى يهدف إلى التأكيد على محورية البناء الانسانى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.

 


جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس أشرف رشاد، عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبوكريشة، سكرتير عام مساعد المحافظة،  والنائب مصطفي محمود مصطفى، والنائب العمده مبارك عامر و النائب محمد مصطفى الجبلاوى ، والنائبة سحر صدقى، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من قيادة المحافظة التنفيذية.

 

آل الخطيب: وثائقنا تقف بالمرصاد لمن يحاول الانتساب زوراً لذرية عبدالرحيم القنائى

الجاني والمجني عليه أطفال.. قتلتها ووضعت جثتها بجوال وألقته في ترعة بقنا

 


وقال محافظ قنا ، إن العالم يشهد حاليا أزمة طاحنة في مصادر الطاقة المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي أو المياه، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.

 

و أكد الداودى، أهمية الوعي المجتمعي حيال ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة، فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الطبيعي الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء، ليكون لدينا فرصة لتصدير الفائض من هذه الثروة الطبيعية، ومن ثم زيادة مواردنا من العملة الصعبة.


وأضاف الداودى، بأنه كان علي الحكومة المصرية أن تبدأ بنفسها في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

 

و طالب محافظ قنا ، أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب المصانع والشركات الخاصة، بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية للمشاركة فى حملات التوعية لترشيد استهلاك الطاقة ، ليصبح الترشيد سياسة عامة لدى المواطنين.

 
و قال الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافى، في كلمته أن منتدى دندرة الاقتصادى الثامن يقوم على محورين وهما ترشيد الاستهلاك من المنظور الدينى و المجتمعى، وترشيد الاستهلاك..مسئولية إنسانية وضرورة إقتصادية.

 

و أكد الدندراوى، ضرورة عدم  الانسياق وراء الزخم الاستهلكى الموجود حاليًا ، فمع التقدم العلمى والتكنولوجى الهائل والمتسارع تقوم الشركات بخلق احتياجات لم تكن موجودة من قبل، مضيفًا أن الاهدار والاسراف لا علاقة لهما بالقدرة المالية فهما سلوك عند الانسان يجب أن يقومه بالترشيد وإعادة صياغة الكم الذى يستهلكه. 

 

و أشار النائب أشرف رشاد، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، إلى أن حماية مقدرات وممتلكات الوطن واجب علينا جميعًا فالحفاظ على تلك المقدرات هو الضمان الوحيد لأى أمة للمضى قدمًا نحو مستقبلها ولذا قامت القيادة السياسية باتخاذ عدة تدابير للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة.


 

أطعمة يحظر بيعها في المدرسة.. وكيل تعليم قنا يلغي تكليف مدير بنقادة

قنا .. جهود مكثفة لكشف ملابسات العثور على جثة طفلة بترعة كرم عمران

 

قنا مركز دندرة الثقافى منتدى دندرة الاقتصادى ترشيد الاستهلاك البناء الانسانى اخبار قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

6 علاجات منزلية لرائحة الفم الكريهة.. تجعل أسنانك ساطعة في 5 دقائق

موضوعات متعلقة

آل الخطيب: وثائقنا تقف بالمرصاد لمن يحاول الانتساب زوراً لذرية عبدالرحيم القنائى

قتلتها وحطتها فى شوال.. سيدة تتخلص من طفلة وتلقي جثتها بترعة بقنا

ترشيحاتنا

لمنع التعديات على الأراضي.. وزير الزراعة: استمرار عمل القطاعات الخدمية خلال الإجازة

عنوان العزة والكرامة.. إدارة الحوار الوطني تهنئ الشعب والقوات المسلحة بـ نصر أكتوبر

القوات المسلحة تحتفل بذكرى المولد النبوى الشريف

من هي الكاتبة آني إرنو الحائزة على جائزة نوبل في الآداب؟

شاهد.. أحدث طريقة لإطلاق الأقمار الاصطناعية إلى الفضاء بعد الصواريخ التقليدية

وزير التعليم: تنظيم حملات لنشر لغة الإشارة وتعليم مبادئها في المدارس

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تاتو جديد وفستان لافت.. ميرهان حسين تثير الجدل | شاهد

على أنغام رضا جه يا أم رضا.. كيف استقبلت أسرة ابنتها المفقودة منذ 45 عامًا

الشيف بوراك فى العمرة.. ما لا تعرفه عن أشهر طاهٍ بالعالم

الإعلان خلال ساعات .. تفاصيل آخر صفقتين لنادي الزمالك في الميركاتو الصيفي

فيديو

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

بعد غياب عامين.. ابنة أحمد الفيشاوي تظهر وتتجه للغناء

بطريقة جنونية.. طبيب يقتحم بوابات كومباوند في الشيخ زايد.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ