محافظ قنا يشهد إنطلاق فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى الثامن



شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، و الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافى، فعاليات منتدى دندرة الاقتصادى في نسخته الثامنه، والذى يحمل عنوان "ترشيد الاستهلاك ضرورة معيشية وحاجة كونية" والذى يهدف إلى التأكيد على محورية البناء الانسانى لتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.



جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس أشرف رشاد، عضو مجلس النواب والنائب الأول لحزب مستقبل وطن، ومحمد صلاح أبوكريشة، سكرتير عام مساعد المحافظة، والنائب مصطفي محمود مصطفى، والنائب العمده مبارك عامر و النائب محمد مصطفى الجبلاوى ، والنائبة سحر صدقى، والنائبة نجلاء باخوم أعضاء مجلس النواب، والنائب محمد كمال موسى، والنائب أحمد عبد الماجد الأحمر، أعضاء مجلس الشيوخ، وعدد من قيادة المحافظة التنفيذية.



وقال محافظ قنا ، إن العالم يشهد حاليا أزمة طاحنة في مصادر الطاقة المختلفة بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، وهو ما يستوجب علينا تطبيق خطة متكاملة لترشيد استهلاك الطاقة بمختلف أنواعها، سواء ما يتعلق منها بالكهرباء، أو الغاز الطبيعي أو المياه، بما يضمن استدامة هذه المصادر في ظل الظروف العالمية الحالية.

و أكد الداودى، أهمية الوعي المجتمعي حيال ترشيد استهلاك الكهرباء بصفة عامة، وخلال الفترة الحالية بصفة خاصة، فلدينا وفرة في الطاقة الكهربائية المنتجة، ولكن الهدف من الترشيد هو توفير الغاز الطبيعي الذى يتم ضخه فى محطات الكهرباء، ليكون لدينا فرصة لتصدير الفائض من هذه الثروة الطبيعية، ومن ثم زيادة مواردنا من العملة الصعبة.



وأضاف الداودى، بأنه كان علي الحكومة المصرية أن تبدأ بنفسها في ترشيد الاستهلاك الكهربائي بكافة المباني والمرافق التابعة لها، طوال ساعات العمل الرسمية، والالتزام بالغلق التام للإنارة الداخلية والخارجية لها عقب انتهاء ساعات العمل الرسمية، عدا ما تفرضه مقتضيات العمل في بعض الأماكن أو في جزء منها، والتي تتطلب استمرار توصيل التيار الكهربائي لها.

و طالب محافظ قنا ، أعضاء مؤسسات المجتمع المدنى وأصحاب المصانع والشركات الخاصة، بضرورة التنسيق مع الجهات الحكومية للمشاركة فى حملات التوعية لترشيد استهلاك الطاقة ، ليصبح الترشيد سياسة عامة لدى المواطنين.



و قال الأمير هاشم الدندراوي، رئيس مركز دندرة الثقافى، في كلمته أن منتدى دندرة الاقتصادى الثامن يقوم على محورين وهما ترشيد الاستهلاك من المنظور الدينى و المجتمعى، وترشيد الاستهلاك..مسئولية إنسانية وضرورة إقتصادية.

و أكد الدندراوى، ضرورة عدم الانسياق وراء الزخم الاستهلكى الموجود حاليًا ، فمع التقدم العلمى والتكنولوجى الهائل والمتسارع تقوم الشركات بخلق احتياجات لم تكن موجودة من قبل، مضيفًا أن الاهدار والاسراف لا علاقة لهما بالقدرة المالية فهما سلوك عند الانسان يجب أن يقومه بالترشيد وإعادة صياغة الكم الذى يستهلكه.

و أشار النائب أشرف رشاد، زعيم الاغلبية بمجلس النواب، إلى أن حماية مقدرات وممتلكات الوطن واجب علينا جميعًا فالحفاظ على تلك المقدرات هو الضمان الوحيد لأى أمة للمضى قدمًا نحو مستقبلها ولذا قامت القيادة السياسية باتخاذ عدة تدابير للحفاظ على الموارد الطبيعية للدولة.



