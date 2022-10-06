سيطرة مصرية على مناصب الاتحاد العربي للكانوي والكياك

فاز اللواء أيمن شويته رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، برئاسة الاتحاد العربي للعبة في الانتخابات التي أقيمت مساء أمس بالقاهرة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد على هامش استضافة مصر للبطولة العربية.



وسيطرت مصر على مناصب الاتحاد العربي بعد فوز اللواء أيمن شويته برئاسة الاتحاد واختيار كل من الدكتور عمرو تمراز لتولي منصب الأمين العام واختيار الدكتور خالد سمير لتولي منصب امين الصندوق.



وفاز بمنصب نائب الرئيس كل من محسن التكروني رئيس الاتحاد التونسي وماجد صالح رئيس الاتحاد العراقي.

وتختتم اليوم منافسات البطولة العربية رقم 11 والمقامة بنادي يخت المعادي بمشاركة 15 دولة.



واسفرت منافسات البطولة أمس عن النتائج التالية:

فوز العراقي علي صرار بالمركز الأول في منافسات 500 متر كانوي فردي رجال والتونسي عدلان الختالي بالمركز الثاني بينما احتل لاعب منتخب مصر إسلام محمد المركز الثالث.



وفي منافسات 500 متر فردي كانوي ناشئين حقق لاعب منتخب مصر محمد طارق المركز الأول وجاء التونسي ياسين بوسريح في المركز الثاني واحتل العراقي محمد عبدالأمير المركز الثالث.



وفي سباق 500 متر زوجي كانوي رجال حقق الزوجي العراقي علي صرار وطارق سمير المركز الأول، بينما حقق الزوجي المصري محمود شوشة وعبدالله يسري المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الزوجي التونسي عدلان الخيتالي وياسين بوسريح.



وفي منافسات 500 متر زوجي كانوي ناشئين حقق الزوجي المصري المكون من عمرو يحي وأحمد عاطف المركز الاول، بينما جاء الزوجي العراقي المكون من محمد عبدالامير وأحمد سيف المركز الثاني، وجاء الزوجي المصري المكون من محمد طارق ويوسف جابر في المركز الثالث.



وفي منافسات 500 متر كياك فردي، حقق العراقي أحمد سمير المركز الأول وجاء المغربي العايدي أشرف في المركز الثاني واحتل لاعب منتخب مصر محمود عوض المركز الثالث.



وفي منافسات 500 متر فردي كياك ناشئين، حقق محمد خالد لاعب منتخب مصر المركز الأول، وجاء الجزائري كيجالي عاصم في المركز الثاني، واحتل التونسي صلاح الدين مفنيق المركز الثالث.



وحقق الزوجي المصري، أحمد البدويهي و علاء أبوسمرة المركز الأول في منافسات 500 متر كياك زوجي، بينما احتل الزوجي العراقي أحمد قيس وسليمان أحمد المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الزوجي الجزائري المكون من حيدرة أيوب وساجي رامي.



واحتل الزوجي الجزائري المكون من كيجالي عاصم وبركاته مهدي المركز الأول في منافسات 500 متر كياك زوجي ناشئين، وجاء الزوجي المصري المكون من محمد خالد ويوسف مروان في المركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث الزوجي العراقي المكون من حيدرة مصطفى وحسين طالب.

وفي منافسات 500 متر رباعي رجال حقق الفريق الجزائري المكون من، ساجي رامي وكيجالي عاصم و بن تواتي وحيدرة أيوب المركز الاول، بينما حقق الفريق العراقي المكون من، احمد قيس وسليمان أحمد وأمير فراس ووائل خالد المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الفريق المصري المكون من، محمود عوض وأحمد حاتم ومحمد شعراوي وأحمد خالد.



واحتل الفريق المصري المكون من محمد خالد و يوسف فرج و توماس مراد وسهيل أحمد، المركز الأول في سباق 500 متر كياك رباعي ناشئين.