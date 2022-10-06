عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيطرة مصرية على مناصب الاتحاد العربي للكانوي والكياك

الاتحاد العربي
الاتحاد العربي

فاز اللواء أيمن شويته رئيس الاتحاد المصري للكانوي والكياك، برئاسة الاتحاد العربي للعبة في الانتخابات التي أقيمت مساء أمس بالقاهرة خلال اجتماع الجمعية العمومية الذي عقد على هامش استضافة مصر للبطولة العربية.
 

وسيطرت مصر على مناصب الاتحاد العربي بعد فوز اللواء أيمن شويته برئاسة الاتحاد واختيار كل من الدكتور عمرو تمراز لتولي منصب الأمين العام واختيار الدكتور خالد سمير لتولي منصب امين الصندوق.
 

وفاز بمنصب نائب الرئيس كل من محسن التكروني رئيس الاتحاد التونسي وماجد صالح رئيس الاتحاد العراقي.

وتختتم اليوم منافسات البطولة العربية رقم 11 والمقامة بنادي يخت المعادي بمشاركة 15 دولة.
 

واسفرت منافسات البطولة أمس عن النتائج التالية:

فوز العراقي علي صرار بالمركز الأول في منافسات 500 متر كانوي فردي رجال والتونسي عدلان الختالي بالمركز الثاني بينما احتل لاعب منتخب مصر إسلام محمد المركز الثالث.


وفي منافسات 500 متر فردي كانوي ناشئين حقق لاعب منتخب مصر محمد طارق المركز الأول وجاء التونسي ياسين بوسريح في المركز الثاني واحتل العراقي محمد عبدالأمير المركز الثالث.


وفي سباق 500 متر زوجي كانوي رجال حقق الزوجي العراقي علي صرار وطارق سمير المركز الأول، بينما حقق الزوجي المصري محمود شوشة وعبدالله يسري المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الزوجي التونسي عدلان الخيتالي وياسين بوسريح.


وفي منافسات 500 متر زوجي كانوي ناشئين حقق الزوجي المصري المكون من عمرو يحي وأحمد عاطف المركز الاول، بينما جاء الزوجي العراقي المكون من محمد عبدالامير وأحمد سيف المركز الثاني، وجاء الزوجي المصري المكون من محمد طارق ويوسف جابر في المركز الثالث.
 

وفي منافسات 500 متر كياك فردي، حقق العراقي أحمد سمير المركز الأول وجاء المغربي العايدي أشرف في المركز الثاني واحتل لاعب منتخب مصر محمود عوض المركز الثالث.
 

وفي منافسات 500 متر فردي كياك ناشئين، حقق محمد خالد لاعب منتخب مصر المركز الأول، وجاء الجزائري كيجالي عاصم في المركز الثاني، واحتل التونسي صلاح الدين مفنيق المركز الثالث.
 

وحقق الزوجي المصري، أحمد البدويهي و علاء أبوسمرة المركز الأول في منافسات 500 متر كياك زوجي، بينما احتل الزوجي العراقي أحمد قيس وسليمان أحمد المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الزوجي الجزائري المكون من حيدرة أيوب وساجي رامي.
 

واحتل الزوجي الجزائري المكون من كيجالي عاصم وبركاته مهدي المركز الأول في منافسات 500 متر كياك زوجي ناشئين، وجاء الزوجي المصري المكون من محمد خالد ويوسف مروان في المركز الثاني، بينما احتل المركز الثالث الزوجي العراقي المكون من حيدرة مصطفى وحسين طالب.

وفي منافسات 500 متر رباعي رجال حقق الفريق الجزائري المكون من، ساجي رامي وكيجالي عاصم و بن تواتي وحيدرة أيوب المركز الاول، بينما حقق الفريق العراقي المكون من، احمد قيس وسليمان أحمد وأمير فراس ووائل خالد المركز الثاني، وجاء في المركز الثالث الفريق المصري المكون من، محمود عوض وأحمد حاتم ومحمد شعراوي وأحمد خالد.
 

واحتل الفريق المصري المكون من محمد خالد و يوسف فرج و توماس مراد وسهيل أحمد، المركز الأول في سباق 500 متر كياك رباعي ناشئين.

كانوي والكياك الاتحاد العربي لبطولة العربية أيمن شويته

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق نفسك واشتري دلوقتي|تراجع غير مسبوق في الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شوبير : المصري يقترب من خطف صفقة الزمالك

الأهلي ينفي فرض أي عقوبات علي كهربا ويؤكد: اللاعب ملتزم للغاية

شوبير يعلن غيابات الأهلي أمام الاتحاد المنستيري بدوري أبطال أفريقيا

شوبير يكشف تطورات مفاوضات الأهلي مع البرازيلي مارسينهو

قناة تونسية مفتوحة تعلن إذاعة مباراة الأهلي والاتحاد المنستيري

أسعار الذهب اليوم الخميس 6-10-2022

تشابه قميص الأهلي الجديد مع تيشيرت مركز شباب درجة ثالثة | خاص

ترشيحاتنا

مليون تحية لمصر يحيا شعبها.. أصالة تطرح أغنية بمناسبة نصر أكتوبر

نشرة أخبار العالم | الدولار يتراجع والذهب يرتفع بجنون.. مقتل 30 شخص بينهم أطفال بحضانة بتايلاند.. تأهب وطوارئ واستنفار أمني بـ إسرائيل

علبتين عصير بدل الموبايل..القصة لكاملة لمواطن دفع 5060 جنيه في منتج أونلاين

البيئة تنفذ برنامج تثقيفي توعوي حول التغيرات المناخية بمكتبة مصر العامة

نادية الجندي: فيلم «48 ساعة فى إسرائيل» هيخلد اسمي بعد ما أموت

أنهت على أسطور الجيش الذي لا يقهر.. ماذا فعلت 200 طائرة مصرية في نصر أكتوبر 73

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إزاى تتغدى بـ 10 جنيه .. وجبة متكاملة من الأكلات المشبعة

نورا أرماني: قضيت طفولتي على شاطئ الشاطبي وتأثرت بفيروز ونيللى وأنوشكا.. صور

القوات المسلحة تنظم المعرض السنوي للثقافات العسكرية ذاكرة أكتوبر 2022

الموسيقات العسكرية تقدم عدد من العروض بالميادين الرئيسية بمناسبة انتصارات أكتوبر

فيديو

هل تواصل أسعار البيض الارتفاع ؟ توقعات هامة

عمليات تجميل وعروض زواج.. أبرز تصريحات نبيلة عبيد وسر بكائها على الهواء

توقعات أسعار الذهب الأيام المقبلة.. والدولار يفاجئ الجميع

على أنغام سعد لمجرد .. وصلة رقص من نبيلة عبيد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ